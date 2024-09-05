María Celeste Arrarás

María Celeste Arrarás de vacaciones en Sudáfrica: esto cuesta la noche en el lujoso hotel donde se hospeda

La periodista puertorriqueña viajó al otro lado del mundo junto a su hija Lara y un grupo de amigos para disfrutar unos días de vacaciones. María Celeste ha compartido imágenes de los lujosos hoteles en los que se han hospedado.

Por:Ashbya Meré
Video María Celeste Arrarás revela que pudo hablar con su pareja la noche antes de morir: esto le dijo

María Celeste Arrarás está cumpliendo un 'gustito' al irse de vacaciones por Sudáfrica en compañía de su hija y un grupo de amigos.

El 30 de agosto la periodista se embarcó en esta aventura que estuvo planeado desde hace mucho tiempo.

"Hoy me voy a un viaje maravilloso que vengo planeando desde hace dos años con mi hija Lara a un lugar espectacular", contó en Instagram horas antes de su viaje.

El primer lugar que visitaron fue el pueblo de Franschhoek, un lugar que pertenece a El Cabo Occidental.

La periodista puertorriqueña compartió que ese pueblo es histórico.

"Con buenos amigos en un lugar precioso de Sur África llamado La Residence. Queda en Franschhoek, la zona de los vinos donde hace siglos se establecieron los franceses".

María Celeste Arrarás en sus vacaciones por Sudáfrica.
María Celeste Arrarás se hospeda en lujoso hotel

La segunda parada en su viaje es Ciudad del Cabo y se están hospedando en el hotel The Silo.

Según el sitio oficial, el alojamiento "es un santuario en la ciudad que celebra el arte, el estilo y el diseño. Ocupa seis pisos sobre el Museo Zeitz de Arte Contemporáneo de África (MOCAA), que alberga la colección de arte africano contemporáneo más grande de África".

Hotel The Silo.
Las instalaciones cuentan con varias habitaciones, cafetería, restaurante, bar, cava de vinos, spa y vistas espectaculares.

De acuerdo con información de La Opinión, una noche en el hotel oscila entre 1,720 y 9,622 dólares, dependiendo de la habitación.

María Celeste compartió algunas imágenes de su habitación y las vistas que tiene.

María Celeste Arrarás y su hija Lara en el hotel The Silo.
¿Cuál será la siguiente ciudad por visitar?

