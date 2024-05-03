María Celeste Arrarás

¿Quién era Raúl Quintero? El novio de María Celeste Arrarás que murió repentinamente

La periodista puertorriqueña es muy discreta con su vida privada, por lo que hay poca información del fallecido venezolano. Esto es lo que se sabe.

Por:
Ashbya Meré.
Video Hija de María Celeste Arrarás acompañó a su padrastro en la ambulancia: intentó "salvarlo"

María Celeste Arrarás atraviesa un difícil momento por la repentina muerte de su pareja, Raúl Quintero, quien murió la mañana del 2 de mayo de un infarto fulminante mientras hacía ejercicio en el hogar que compartía con la periodista puertorriqueña.

La exconductora de Primer Impacto siempre ha sido muy discreta respecto a su vida privada, por lo cual se sabe poco sobre su pareja.

¿Quién era Raúl Quintero, el novio de María Celeste Arrarás?

Hay pocos datos sobre la pareja de la periodista, pero se sabe que era de origen venezolano y su cuerpo atlético se debe a que toda su vida fue deportista.

Fue parte de las Fuerzas Navales en el grupo Más Élite, los US Navy SEALs.

Se desconoce a qué se dedicaba y su edad.

Raúl Quintero estuvo en la cárcel

No hay datos precisos sobre cuánto tiempo llevaban de relación, sin embargo, en 2010 atravesaron por un oscuro momento en donde hubo violencia doméstica y presunto consumo de sustancias nocivas de parte de Raúl Quintero.

María Celeste Arrarás hizo público el difícil momento por el que travesaba con Raúl Quintero y señaló que había interpuesto acciones legales.

En el programa ‘Al Rojo Vivo’ explicó que fue "un incidente aislado, pero yo tengo cero tolerancia y por eso lo denuncié". Aunque habló frente a las cámaras no quiso dar mayores detalles para no entorpecer el proceso legal.

El reporte policial señalaba que Quintero presuntamente la había agarrado del cabello para tirarla al piso y golpearla.

Raúl fue detenido por los presuntos cargos de "agresión y posesión de cocaína". Sin embargo, negó las imputaciones a través de un comunicado de prensa.

"Ella no tiene una marca en su cuerpo, el reporte está alterado también con relación a la droga, he sido deportista toda mi vida. Mary y yo tuvimos una discusión, yo estaba bastante exaltado, me imagino que esto se va resolver de manera positiva en la corte".

María Celeste Arrarás y Raúl Quintero.
María Celeste Arrarás y Raúl Quintero.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

Tenía buena conexión con los hijos de María Celeste Arrarás

De acuerdo con información de la periodista Mandy Fridmann y Lili Estefan, los tres hijos de María Celeste querían como un padre al fallecido venezolano.

Algunos de los últimos momentos que vivieron como familia se suscitaron el 29 y 30 de abril, cuando Quintero acompañó a Lara y Adrián, los hijos menores de la comunicadora, a su graduación de la universidad.


