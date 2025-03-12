María Celeste Arrarás

María Celeste Arrarás aclara si ya tiene nuevo novio a casi un año de la muerte de su pareja

La presentadora contestó si tiene una relación con el político Antonio Villaraigosa, con quien fue vista bailando días atrás. El próximo 2 de mayo se cumplirá el primer aniversario luctuoso de quien fuera su compañero durante años.

Por:Dayana Alvino
Video María Celeste Arrarás revela que pudo hablar con su pareja la noche antes de morir: esto le dijo

María Celeste Arrarás aclaró si se ha dado una nueva oportunidad en el amor a casi un año de la muerte de su pareja, Raúl Quintana.

Fue el 2 de mayo de 2024 cuando el empresario falleció, a los 57 años, por un infarto fulminante mientras se ejercitaba.

¿María Celeste Arrarás estrena novio?

A dos meses de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de Raúl Quintana, María Celeste Arrarás abordó su situación sentimental actual.

Recientemente, ella viajó recientemente a Los Ángeles, donde acompañó a Lili Estefan y Raúl de Molina durante la develación de su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Ahí, la presentadora fue vista bailando con el político Antonio Villaraigosa, exalcalde de dicha ciudad y quien se postuló para gobernador de California.

Ante las especulaciones que puede generar esa interacción, la también escritora esclareció que entre ellos no hay un romance.

“Claro [que estoy soltera], no se ha cumplido un año todavía siquiera de la pérdida de Raúl. Yo he estado muy tranquila”, dijo durante su aparición en el programa ‘AM/PM’ de Lubox TV, el 10 de marzo.

Ella detalló por qué ha estado en contacto con el político: “Creo que él va a ser un buen gobernador, de ser electo y ojalá que salga, y le he dado mucha asesoría en cosas que tienen que ver de prensa”.

“Es una persona encantadora, divina y ya”, sentenció, “y nos hemos hablado mutuamente porque sí, estamos hablando de todas esas cosas”.

María Celeste Arrarás sigue “tratando de entender” la muerte de su pareja

En esta misma oportunidad, María Celeste Arrarás admitió que aún está atravesando un proceso para comprender el deceso de su amado Raúl Quintana.

“Fue una cosa muy dura porque yo tengo mucha dificultad aceptando la muerte. Y este año he estado tratando de entender lo que nadie entiende: qué pasa después de que nos morimos”, comentó.

“Y voy desde un extremo al otro: desde que nos vamos a volver a encontrar y a estar juntos allá arriba, hasta que somos unas hormigas que cuando nos aplastan ya no vamos para ninguna parte”, contó.

Para lidiar con el dolor aún presente, la colaboradora de Desiguales puntualizó que ha leído libros y “hablado con médiums”.

“Pienso que está en un mejor lugar porque tuvo la dicha de que murió joven, guapo, bello, precioso, fuerte y fue algo rápido, instantáneo”, aseveró.

“Y se murió sintiéndose muy feliz y muy querido por mí, por toda mi familia, por mis hijos. Todos los días me decía que era el hombre más feliz del mundo”, agregó.

Video María Celeste Arrarás cuenta cómo superó la muerte de su pareja y si guarda alguna culpa
