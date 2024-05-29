María Celeste Arrarás

Pareja de María Celeste Arrarás fue homenajeado en el Memorial Day: "Nuestro héroe favorito"

Tres semanas después de su muerte, Raúl Quintero fue homenajeado por los Navy Seals, corporación a la que perteneció. María Celeste Arrarás compartió algunos momentos del emotivo evento en la playa.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video María Celeste Arrarás se deja ver por primera vez tras repentina muerte de su pareja: esto dijo

María Celeste Arrarás perdió a su pareja, Raúl Quintero, el 2 de mayo a causa de un infarto fulminante.

El 27 de mayo se celebró el Memorial Day y Quintero fue parte de la conmemoración, pues durante años formó parte de las Fuerzas Navales en el grupo Más Élite, los US Navy SEALs.

La periodista compartió un video del homenaje en Instagram que acompañó con unas palabras para su "héroe" favorito.

"En este día dedicado a conmemorar a los veteranos de guerra, a todos aquellos que han luchado por nuestra democracia y libertad, 23 miembros de los Navy Seals le rindieron homenaje a nuestro querido Raúl en la playa de Fort Pierce, en la Florida, donde muchos de ellos entrenaron de jóvenes, a poca distancia del Museo de los Navy Seals, que él patrocinó hasta el último de sus días".

"Todos nosotros agradecemos a esos 23 compañeros suyos por su servicio y por este emotivo homenaje a nuestro héroe Navy Seal favorito, de todo corazón".

María Celeste Arrarás presente en el homenaje a su fallecido novio Raúl Quintero.
María Celeste Arrarás presente en el homenaje a su fallecido novio Raúl Quintero.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

María Celeste Arrarás escuchó cómo intentaron reanimarlo

Raúl Quintero sufrió un infarto fulminante el 2 de mayo cuando se ejercitaba en casa, uno de los hijos de la periodista lo encontró inconsciente.

María Celeste acababa de aterrizar en Madrid, pero su hijo la llamó para informarle que los servicios de emergencia estaban auxiliando a Raúl, por lo que pudo escuchar todo.

"Todo me pareció irreal porque en el teléfono podía escuchar al personal médico tratando en vano de resucitarlo. Mi hija Lara, que lo adoraba y que lo acompañó en la ambulancia, me iba explicando lo que sucedía hasta que fue evidente que ya nada más se podía hacer", narró a la revista People en Español.

La periodista logró regresar a Miami un día después para estar presente en los servicios funerarios.

Raúl Quintero posó con los hijos de la periodista en las fotos de su graduación, publicadas pocos días antes de morir.
Raúl Quintero posó con los hijos de la periodista en las fotos de su graduación, publicadas pocos días antes de morir.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram
