Hijos de María Celeste “querían como un padre” al novio de su mamá: uno de ellos lo encontró sin vida

Video Hija de María Celeste Arrarás acompañó a su padrastro en la ambulancia: intentó "salvarlo"

María Celeste Arrarás dio a conocer, este 2 de mayo, que su pareja, Raúl Quintero, murió debido a un “infarto fulminante mientras se ejercitaba”.

La presentadora compartió, en entrevista con la periodista Mandy Fridmann, que lo ocurrido “ha sido un shock total”: “Mis hijos y yo estamos devastados”.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los hijos de María Celeste Arrarás?

María Celeste Arrarás dio la bienvenida a su primogénito Julián, fruto de su amor con su entonces esposo Manny Arvesu, en noviembre de 1997.

En abril del año pasado, ella viajó con el joven de 26 años a Japón: “Es su regalo de graduación, que se lo merece porque estudió mucho y se graduó con honores”, explicó en sus historias de Instagram.

Julián es el hijo mayor de María Celeste. Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

Desde antes de unirse en matrimonio con Manny, la comunicadora deseaba poder adoptar a un pequeño a manera, dijo a CNN en Español, de “hacer algo por el mundo” en agradecimiento por sus bendiciones.

Así, en el año 2000, ella y su marido adoptaron a Adrián, quien nació en Rusia y se encontraba en un hospicio ubicado a dos horas de Moscú.

“Como nadie le hablaba en el orfelinato, nunca aprendió a balbucear como hacen otros niños antes de comenzar a hablar. Sólo sabía gruñir y tuvo que recibir varios meses de terapia”, contó sobre él en diciembre de 2021, en su boletín.

“También necesitó fisioterapia para fortalecer sus músculos, de manera que pudiera sentarse derecho, gatear y, con el tiempo, caminar. Además, recibió terapia ocupacional para aprender a relacionarse con los demás”, agregó.

Hace solamente dos días, el 30 de abril, el chico de 24 años se graduó de la universidad, por lo que, su orgullosa madre lo felicitó públicamente en Instagram.

Adrián es el hijo que María Celeste adoptó con tan sólo meses de nacido. Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

La última de los retoños de Arrarás es Lara, a quien también procreó con Manny y llegó a completar su clan en enero de 2001.

Al igual que su hermano, ella se graduó de la universidad días atrás, así que estuvieron a su lado en la ceremonia todos sus seres queridos.

Lara es la última hija de María Celeste. Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

Hijos de María Celeste “querían como un padre” al novio de su mamá

Si bien María Celeste fue discreta con los pormenores de su relación con Raúl Quintero, la periodista Mandy Fridmann reveló hoy que ellos “vivían juntos desde hace varios años”.

PUBLICIDAD

Lograron reunirse luego de terminar por primera vez a causa de un incidente, que ocasionó que ella lo denunciara por supuesta violencia doméstica.

No obstante, “el amor fue más fuerte” y “tiempo después decidieron darse una nueva oportunidad”. “Incluso hay quienes aseguran que se casaron de manera legal”, puntualiza Fridmann.

Ese vínculo amoroso tuvo un impacto en Julián, Adrián y Lara, a decir de la reportera: “María Celeste y Raúl formaron una hermosa familia en donde los tres hijos de (ella) lo querían (a él) como un padre”.

Lili Estefan, presentadora de El Gordo y la Flaca, puntualizó al respecto en la emisión de esta tarde: “(Él era) un hombre que sus hijos quisieron mucho. Estuvo muy presente”.

Raúl Quintero, pareja de María Celeste, estuvo en un importante momento de dos de los hijos de la presentadora. Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

Hija de María Celeste trató de “salvar” a Raúl Quintero

De acuerdo con Fridmann, María Celeste se encontraba “aterrizando en Madrid, España” cuando su novio perdió la vida.

El titular de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, comentó en el programa que ella se trasladó al país europeo porque “se fue para un torneo de tenis”.

Presuntamente, señala Mandy, fue uno de los hijos de la también escritora el que “habría encontrado al venezolano sin vida en la casa” que compartía con la puertorriqueña.

Por su parte, Lili Estefan reveló: “Justo fue su hija Lara la que se montó en la ambulancia, hoy temprano en la mañana, tratando de salvar al que, entre comillas, fuese su padrastro”.

“María Celeste está tratando de subirse en un vuelo para regresar aquí a los Estados Unidos”, aclaró en torno a la ubicación de la comunicadora.