María Celeste Arrarás responde a quien le dice que "se ve más feliz desde que su pareja se murió"

Días antes de morir, la pareja de María Celeste celebró la graduación de los hijos de la periodista

María Celeste Arrarás ha sido duramente atacada en los últimos días luego de dejarse ver en un viaje que realiza por Italia.

La aventura, en la que ha estado practicando ciclismo de ruta, se suscita a casi dos meses después de la repentina muerte de su pareja, Raúl Quintero.

El pasado 2 de mayo, la presentadora informó que él "falleció de un infarto fulminante" cuando "se ejercitaba" en su casa de Miami. Al momento del deceso, la periodista estaba arribando a España y tuvo que regresar de urgencia a los EEUU.

María Celeste Arrarás se va de viaje con su hija y amigos

A través de Instagram, la presentadora compartió que se fue de viaje junto a su hija Lara y un grupo de amigos para recorrer en bicicleta la zona del Lago di Garda y las Dolomitas en Italia.

En esa plataforma social, la comunicadora ha dado a conocer algunas imágenes del recorrido que han hecho desde hace varios días.

"Explorando las Dolomitas en Italia y sorprendiéndome con tanta belleza que encontramos en cada paso que damos", escribió este fin de semana en una de las varias publicaciones que ha hecho desde aquellas tierras.

María Celeste Arrarás ha documentado en Instagram el viaje que emprendió en bici junto a su hija Lara y unos amigos por una zona de Italia.

María Celeste Arrarás responde a críticas por su viaje

Varios de sus seguidores han aplaudido que haya emprendido esa aventura luego de la tragedia que vivió por la muerte de quien fue su pareja en los últimos años.

Sin embargo, también ha habido algunos detractores que la han criticado pues consideran que aparentemente no estaría guardando luto.

Hubo quien señaló que parecía que se le veía muy contenta luego de la desgracia: "Se te ve más feliz desde que tu pareja murió", se lee uno de los escritos que le dejaron en una de las publicaciones que la periodista realizó desde Italia.

María Celeste Arrarás no se quedó callada y paró en seco el comentario: " ¿Qué fundamento tienes para hacer un comentario tan desafortunado? Es muy fácil comentar sin saber", expresó.

María Celeste Arrarás no se quedó callada y así contestó a quien la critica en pleno viaje por Italia a dos meses de la muerte de su pareja.



En el transcurso del fin de semana, la presentadora no hizo más comentarios inmediatos a quienes continuaron criticando que se haya ido de viaje, pero sí dio 'me gusta' a mensajes que algunos le dejaron diciéndole que aún se veía "tristeza en sus ojos" tras lo acontecido con su pareja.

Tras la muerte de Raúl Quintero, María Celeste Arrarás dijo en entrevista para la periodista Mandy Fridmann que el suceso había sido "un shock total": "Mis hijos y yo estamos devastados", mencionó entonces.