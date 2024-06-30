María Celeste Arrarás

María Celeste Arrarás responde a quien le dice que "se ve más feliz desde que su pareja se murió"

María Celeste Arrarás emprendió un viaje por Italia junto a su hija Lira y unos amigos, con quienes recorre en bici parte de ese país. Sin embargo, la periodista ha sido objeto de duras críticas por emprender esta aventura cuando están por cumplirse los dos primeros meses de la muerte de su pareja, Raúl Quintero.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Días antes de morir, la pareja de María Celeste celebró la graduación de los hijos de la periodista

María Celeste Arrarás ha sido duramente atacada en los últimos días luego de dejarse ver en un viaje que realiza por Italia.

La aventura, en la que ha estado practicando ciclismo de ruta, se suscita a casi dos meses después de la repentina muerte de su pareja, Raúl Quintero.

PUBLICIDAD

El pasado 2 de mayo, la presentadora informó que él "falleció de un infarto fulminante" cuando "se ejercitaba" en su casa de Miami. Al momento del deceso, la periodista estaba arribando a España y tuvo que regresar de urgencia a los EEUU.

María Celeste Arrarás se va de viaje con su hija y amigos

A través de Instagram, la presentadora compartió que se fue de viaje junto a su hija Lara y un grupo de amigos para recorrer en bicicleta la zona del Lago di Garda y las Dolomitas en Italia.

Más sobre María Celeste Arrarás

María Celeste Arrarás aparece en bikini a sus 64 años y presume el resultado de trabajar “muy duro”
0:44

María Celeste Arrarás aparece en bikini a sus 64 años y presume el resultado de trabajar “muy duro”

Univision Famosos
¿La vio “enamorada” de Selena? María Celeste dice por qué cree que Yolanda Saldívar la mató
1:06

¿La vio “enamorada” de Selena? María Celeste dice por qué cree que Yolanda Saldívar la mató

Univision Famosos
María Celeste Arrarás aclara si ya tiene nuevo novio a casi un año de la muerte de su pareja
2 mins

María Celeste Arrarás aclara si ya tiene nuevo novio a casi un año de la muerte de su pareja

Univision Famosos
María Celeste Arrarás de vacaciones en Sudáfrica: esto cuesta la noche en el lujoso hotel donde se hospeda
1 mins

María Celeste Arrarás de vacaciones en Sudáfrica: esto cuesta la noche en el lujoso hotel donde se hospeda

Univision Famosos
María Celeste Arrarás recibe regalo de su hijo adoptado que la dejó al borde del llanto
2 mins

María Celeste Arrarás recibe regalo de su hijo adoptado que la dejó al borde del llanto

Univision Famosos
María Celeste Arrarás revela que pudo hablar con su pareja la noche antes de morir: esto le dijo
0:45

María Celeste Arrarás revela que pudo hablar con su pareja la noche antes de morir: esto le dijo

Univision Famosos
Pareja de María Celeste Arrarás fue homenajeado en el Memorial Day: "Nuestro héroe favorito"
2 mins

Pareja de María Celeste Arrarás fue homenajeado en el Memorial Day: "Nuestro héroe favorito"

Univision Famosos
María Celeste Arrarás escuchó cuando intentaban "resucitar" a su pareja tras infartarse
3 mins

María Celeste Arrarás escuchó cuando intentaban "resucitar" a su pareja tras infartarse

Univision Famosos
María Celeste Arrarás se deja ver por primera vez tras repentina muerte de su pareja: esto dijo
0:57

María Celeste Arrarás se deja ver por primera vez tras repentina muerte de su pareja: esto dijo

Univision Famosos
María Celeste Arrarás rompe el silencio tras la repentina muerte de su pareja y hace este anuncio
0:54

María Celeste Arrarás rompe el silencio tras la repentina muerte de su pareja y hace este anuncio

Univision Famosos

En esa plataforma social, la comunicadora ha dado a conocer algunas imágenes del recorrido que han hecho desde hace varios días.

"Explorando las Dolomitas en Italia y sorprendiéndome con tanta belleza que encontramos en cada paso que damos", escribió este fin de semana en una de las varias publicaciones que ha hecho desde aquellas tierras.

María Celeste Arrarás ha documentado en Instagram el viaje que emprendió en bici junto a su hija Lara y unos amigos por una zona de Italia.
María Celeste Arrarás ha documentado en Instagram el viaje que emprendió en bici junto a su hija Lara y unos amigos por una zona de Italia.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

María Celeste Arrarás responde a críticas por su viaje

Varios de sus seguidores han aplaudido que haya emprendido esa aventura luego de la tragedia que vivió por la muerte de quien fue su pareja en los últimos años.

Sin embargo, también ha habido algunos detractores que la han criticado pues consideran que aparentemente no estaría guardando luto.

Hubo quien señaló que parecía que se le veía muy contenta luego de la desgracia: "Se te ve más feliz desde que tu pareja murió", se lee uno de los escritos que le dejaron en una de las publicaciones que la periodista realizó desde Italia.

María Celeste Arrarás no se quedó callada y paró en seco el comentario: " ¿Qué fundamento tienes para hacer un comentario tan desafortunado? Es muy fácil comentar sin saber", expresó.

María Celeste Arrarás no se quedó callada y así contestó a quien la critica en pleno viaje por Italia a dos meses de la muerte de su pareja.
María Celeste Arrarás no se quedó callada y así contestó a quien la critica en pleno viaje por Italia a dos meses de la muerte de su pareja.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram


En el transcurso del fin de semana, la presentadora no hizo más comentarios inmediatos a quienes continuaron criticando que se haya ido de viaje, pero sí dio 'me gusta' a mensajes que algunos le dejaron diciéndole que aún se veía "tristeza en sus ojos" tras lo acontecido con su pareja.

PUBLICIDAD

Tras la muerte de Raúl Quintero, María Celeste Arrarás dijo en entrevista para la periodista Mandy Fridmann que el suceso había sido "un shock total": "Mis hijos y yo estamos devastados", mencionó entonces.

Video Muere pareja de María Celeste Arrarás: así fueron los últimos momentos de Raúl Quintero
Relacionados:
María Celeste ArrarásMuertesMuertes de famososParejas de famososViajesCríticasTelevisionFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX