María Celeste Arrarás escuchó cuando intentaban "resucitar" a su pareja tras infartarse

La presentadora recordó los angustiantes momentos en los que su primogénito, Julián, le dijo vía telefónica acerca del “infarto fulminante” que sufrió su novio, el empresario Raúl Quintero. María Celeste Arrarás también se sinceró acerca de su sentir ahora que él ya no está a su lado.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video María Celeste Arrarás se deja ver por primera vez tras repentina muerte de su pareja: esto dijo

María Celeste Arrarás continúa atravesando el duelo por la repentina muerte de su pareja, Raúl Quintero, el pasado 2 de mayo a raíz de un “infarto fulminante”.

En medio de su dolor, la presentadora compartió cómo fue exactamente el momento en el que su primogénito, Julián, le comunicó lo ocurrido al empresario de 57 años.

María Celeste Arrarás escuchó cuando intentaban salvar a su pareja

A semanas de lo sucedido, María Celeste Arrarás contó exactamente cómo se enteró de que su novio sufrió la complicación que finalmente le arrebató la vida.

Ella llevaba poco de haber aterrizado en Madrid, a donde acudió con unas amigas para presenciar el abierto de tenis y realizar otras actividades, detalló en entrevista con People en Español, publicada este 20 de mayo.

“Julián, mi hijo mayor, me llamó alarmado para decirme que los paramédicos estaban en la casa porque Adrián había encontrado a Raúl inconsciente, junto a la máquina caminadora en la que había estado ejercitándose”, recordó.

Ella confesó: “Todo me pareció irreal porque en el teléfono podía escuchar al personal médico tratando en vano de resucitarlo”.

“Mi hija Lara, que lo adoraba y que lo acompañó en la ambulancia, me iba explicando lo que sucedía hasta que fue evidente que ya nada más se podía hacer”, indicó.

Tras saber que Raúl Quintero había fallecido, la comunicadora tuvo que accionar para conseguir volver a Miami, donde reside con su familia.

“No había vuelos de regreso a casa sino hasta el día siguiente, pero por suerte estaba acompañada de un grupo de amistades de toda la vida que me cuidaron mucho”, explicó.

Los allegados de la puertorriqueña fueron quienes coordinaron “todos los pormenores” para que pudiera trasladarse hasta su hogar.

María Celeste Arrarás habla como nunca de su novio

Si bien María Celeste Arrarás ha mantenido los pormenores de su vida personal en privado, en esta ocasión expuso que “hace dos años” retomó su relación con Raúl Quintero.

“Fue la persona que me enseñó lo que es el amor incondicional porque me quería en todas mis versiones, con todos mis defectos y virtudes”, aseveró.

“Siempre fui su persona favorita, su prioridad y no pasaba un día sin que me demostrara cuánto me quería. Era un gran compañero, divertido y cómplice por eso deja un hueco muy profundo”, añadió.

Para “lidiar con la pérdida” esto es lo que hace: “Constantemente me recuerdo a mí misma que la muerte lo sorprendió en el momento más feliz de su vida, algo que él repetía casi a diario”.

“Además, me siento tranquila porque lo valoré en vida y se lo demostré, sobre todo en estos últimos tiempos. Por lo tanto, no cargo con culpas, solo con lindos recuerdos”, sentenció.

En este tiempo tan complejo para Arrarás su soporte han sido sus hijos, Julián, Adrián y Lara, quienes “consideraban un segundo papá y su mejor amigo” a Raúl.

“Ellos no me han dejado sola ni un minuto. ¡Hasta se han turnado a diario para dormir conmigo!”, platicó al respecto.

Hijos de María Celeste Arrarás han sido su apoyo.
Hijos de María Celeste Arrarás han sido su apoyo.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram
