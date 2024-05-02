Muere pareja de María Celeste Arrarás: así fue su historia de amor con Raúl Quintero

Raúl Quintero, pareja de María Celeste Arrarás, falleció a causa de un infarto fulminante mientras se ejercitaba, confirmó la misma periodista a través de Instagram este 2 de mayo.

“Es increíble como una persona tan positiva y llena de vida, una persona que nos dio tanto…se haya ido de un momento para otro. Es difícil de asimilar. Este es, sin duda, mi post más doloroso. ¡Ya lo extrañamos!”, dice parte de su breve comunicado.

María Celeste Arrarás y Raúl Quintero se dieron una segunda oportunidad

Tras su separación con Manny Arvesu, en 2004, María Celeste Arrarás se dio una nueva oportunidad en el amor con el venezolano Raúl Quintero.

Sin embargo, su historia de amor se vería ensombrecida por la denuncia por presunta “violencia doméstica” que la propia periodista hizo pública en 2010.

"Se trata de un tema penoso. Fue un incidente aislado, pero yo tengo cero tolerancias y por eso lo denuncié. La violencia doméstica puede ser verbal, psicológica o física", dijo en el show 'Al rojo vivo'.

María Celeste Arrarás y su pareja Raúl Quintero. Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

De acuerdo con ‘Las Top News’, el reporte policial de aquel entonces describía que Raúl Quintero habría supuestamente golpeado en varias ocasiones a la periodista, “la habría agarrado por el cabello, lanzado al suelo”.

Tras la denuncia, Raúl Quintero fue arrestado por presunta agresión y posesión de drogas. Sin embargo, María Celeste Arrarás aseguró en su programa que “hay detalles en el informe policial que no son precisos” y prefirió no entrar en detalles al tratarse de un tema legal.

A este episodio se sumó el comunicado que el Quintero emitió desmintiendo lo sucedido.

"Ella no tiene una marca en su cuerpo, el reporte está alterado también con relación a la droga, he sido deportista toda mi vida. Mary y yo tuvimos una discusión, yo estaba bastante exaltado, me imagino que esto se va a resolver de manera positiva en la corte", respondió Raúl, de acuerdo con reportes de la agencia EFE.

Sin embargo, tras la denuncia, la entonces pareja puso fin a su relación. Tiempo después, retomaron el romance y, según ‘Las Top News’, hay versiones que indican que María Celeste Arrarás y Raúl Quintero se casaron, aunque no lo pueden confirmar.

Luego de más de una década de relación, Raúl Quintero se convirtió en una pieza importante en la familia pues Julián, Lara y Adrián, hijos de la periodista, lo veían como un padre.

Así se puede ver en las más recientes imágenes que María Celeste publicó de la graduación de sus hijos.