María Celeste Arrarás

Muere pareja de María Celeste Arrarás: así fue su historia de amor con Raúl Quintero

La periodista María Celeste Arrarás confirmó la repentina muerte de su pareja Raúl Quintero a través de redes sociales este 2 de mayo. La pareja tuvo un pasado tormentoso, pero le dieron una nueva oportunidad a su amor.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video María Celeste Arrarás y Raúl Quintero: su amor prevaleció tras turbulento pasado

Raúl Quintero, pareja de María Celeste Arrarás, falleció a causa de un infarto fulminante mientras se ejercitaba, confirmó la misma periodista a través de Instagram este 2 de mayo.

“Es increíble como una persona tan positiva y llena de vida, una persona que nos dio tanto…se haya ido de un momento para otro. Es difícil de asimilar. Este es, sin duda, mi post más doloroso. ¡Ya lo extrañamos!”, dice parte de su breve comunicado.

PUBLICIDAD

María Celeste Arrarás y Raúl Quintero se dieron una segunda oportunidad

Tras su separación con Manny Arvesu, en 2004, María Celeste Arrarás se dio una nueva oportunidad en el amor con el venezolano Raúl Quintero.

Más sobre María Celeste Arrarás

María Celeste Arrarás aparece en bikini a sus 64 años y presume el resultado de trabajar “muy duro”
0:44

María Celeste Arrarás aparece en bikini a sus 64 años y presume el resultado de trabajar “muy duro”

Univision Famosos
¿La vio “enamorada” de Selena? María Celeste dice por qué cree que Yolanda Saldívar la mató
1:06

¿La vio “enamorada” de Selena? María Celeste dice por qué cree que Yolanda Saldívar la mató

Univision Famosos
María Celeste Arrarás aclara si ya tiene nuevo novio a casi un año de la muerte de su pareja
2 mins

María Celeste Arrarás aclara si ya tiene nuevo novio a casi un año de la muerte de su pareja

Univision Famosos
María Celeste Arrarás de vacaciones en Sudáfrica: esto cuesta la noche en el lujoso hotel donde se hospeda
1 mins

María Celeste Arrarás de vacaciones en Sudáfrica: esto cuesta la noche en el lujoso hotel donde se hospeda

Univision Famosos
María Celeste Arrarás recibe regalo de su hijo adoptado que la dejó al borde del llanto
2 mins

María Celeste Arrarás recibe regalo de su hijo adoptado que la dejó al borde del llanto

Univision Famosos
María Celeste Arrarás revela que pudo hablar con su pareja la noche antes de morir: esto le dijo
0:45

María Celeste Arrarás revela que pudo hablar con su pareja la noche antes de morir: esto le dijo

Univision Famosos
María Celeste Arrarás responde a quien le dice que "se ve más feliz desde que su pareja se murió"
2 mins

María Celeste Arrarás responde a quien le dice que "se ve más feliz desde que su pareja se murió"

Univision Famosos
Pareja de María Celeste Arrarás fue homenajeado en el Memorial Day: "Nuestro héroe favorito"
2 mins

Pareja de María Celeste Arrarás fue homenajeado en el Memorial Day: "Nuestro héroe favorito"

Univision Famosos
María Celeste Arrarás escuchó cuando intentaban "resucitar" a su pareja tras infartarse
3 mins

María Celeste Arrarás escuchó cuando intentaban "resucitar" a su pareja tras infartarse

Univision Famosos
María Celeste Arrarás se deja ver por primera vez tras repentina muerte de su pareja: esto dijo
0:57

María Celeste Arrarás se deja ver por primera vez tras repentina muerte de su pareja: esto dijo

Univision Famosos

Sin embargo, su historia de amor se vería ensombrecida por la denuncia por presunta “violencia doméstica” que la propia periodista hizo pública en 2010.

"Se trata de un tema penoso. Fue un incidente aislado, pero yo tengo cero tolerancias y por eso lo denuncié. La violencia doméstica puede ser verbal, psicológica o física", dijo en el show 'Al rojo vivo'.

María Celeste Arrarás y su pareja Raúl Quintero.
María Celeste Arrarás y su pareja Raúl Quintero.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

De acuerdo con ‘Las Top News’, el reporte policial de aquel entonces describía que Raúl Quintero habría supuestamente golpeado en varias ocasiones a la periodista, “la habría agarrado por el cabello, lanzado al suelo”.

Tras la denuncia, Raúl Quintero fue arrestado por presunta agresión y posesión de drogas. Sin embargo, María Celeste Arrarás aseguró en su programa que “hay detalles en el informe policial que no son precisos” y prefirió no entrar en detalles al tratarse de un tema legal.

A este episodio se sumó el comunicado que el Quintero emitió desmintiendo lo sucedido.

"Ella no tiene una marca en su cuerpo, el reporte está alterado también con relación a la droga, he sido deportista toda mi vida. Mary y yo tuvimos una discusión, yo estaba bastante exaltado, me imagino que esto se va a resolver de manera positiva en la corte", respondió Raúl, de acuerdo con reportes de la agencia EFE.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tras la denuncia, la entonces pareja puso fin a su relación. Tiempo después, retomaron el romance y, según ‘Las Top News’, hay versiones que indican que María Celeste Arrarás y Raúl Quintero se casaron, aunque no lo pueden confirmar.

Luego de más de una década de relación, Raúl Quintero se convirtió en una pieza importante en la familia pues Julián, Lara y Adrián, hijos de la periodista, lo veían como un padre.

Así se puede ver en las más recientes imágenes que María Celeste publicó de la graduación de sus hijos.

Raúl Quintero posó con los hijos de la periodista en las fotos de su graduación, publicadas pocos días antes de morir.
Raúl Quintero posó con los hijos de la periodista en las fotos de su graduación, publicadas pocos días antes de morir.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram
Relacionados:
María Celeste ArrarásFamososMuertes de famososMuertes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD