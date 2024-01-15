Maity Interiano y su esposo celebran su último cumpleaños antes de ser papás con tierno mensaje

Video Maity Interiano y Anuar Zidan serán papás: su historia de amor comenzó de forma inesperada

Maity Interiano y su esposo, Anuar Zidan, celebraron este fin de semana sus respectivos cumpleaños, los últimos antes de convertirse en padres por primera vez.

El pasado 23 de noviembre la pareja anunció vía Instagram que estaban en espera de su primogénito, a cinco meses de haberse casado por el civil.

“Este año hemos recibido tantas bendiciones por las cuales agradecemos todos los días, pero hoy en especial, damos gracias a Dios porque crece nuestra familia, y es algo que ambos hemos soñado toda la vida”, indicaron.

Desde entonces, la presentadora ha mostrado cómo ha ido creciendo su ‘baby bump’, aunque sigue sin revelar en qué fecha nacerá el bebé.

Así festejaron Maity Interiano y su marido por sus cumpleaños

A poco tiempo de la llegada de su hijo, Maity Interiano y Anuar Zidan se reunieron con seres queridos para conmemorar una “vuelta más al Sol”.

En sus perfiles de la ya mencionada red social, ellos publicaron un par de fotografías de su fiesta. En la primera de ellas, aparecen soplando las velas en su pastel.

Maity Interiano y Anuar Zidan compartieron un pastel.



Para la segunda postal, ambos posaron ante la lente de la cámara. Mientras la conductora de Noticias Univision colocó la mano en su pancita, el empresario cargó el bizcocho.

“Una celebración de nuestros cumpleaños muy especial… Gracias señor por tantas bendiciones”, escribieron para acompañar las instantáneas.

Maity Interiano y Anuar Zidan durante su celebración por sus cumpleaños.



La sección de comentarios del ‘post’ se llenó de felicitaciones, incluyendo la de Francisca, quien también está embarazada.

“¡Que sigan recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para ustedes!”, les deseó, por su parte, la colaboradora de Despierta América, Karla Martínez.

En sus historias, la periodista de origen hondureño subió clips que muestran un poco más de su festejo, como el que, junto con sus invitados, degustaron de una cena variada, que incluía pastas y ensalada.

Maity Interiano mostró la cena que disfrutaron durante su fiesta.



Durante la velada, Maity y Anuar asimismo disfrutaron de hacer karaoke, hecho que quedó para la posteridad gracias a las grabaciones.

Maity Interiano y su esposo Anuar Zidan realizaron karaoke.



Ella, que en todo momento acariciaba su barriguita, no perdió la oportunidad de bailar al lado de las amigas que estaban ahí presentes.

Maity Interiano disfrutó con sus amigas.

Esposo de Maity Interiano le dedica un emotivo mensaje

Este 15 de enero, día en el que Maity Interiano llegó a un año más de vida, Anuar Zidan recurrió a su perfil de la plataforma digital para expresarle sus anhelos.

“Feliz cumpleaños para la mejor esposa, amiga, cómplice y futura madre del mundo”, anotó en la descripción de diversos retratos en los que salen juntos y felices.

“Soy el hombre más afortunado de poder compartir mi vida contigo. Gracias por ser como eres e iluminar la vida de todos los que te rodeamos. Te amo”, finalizó.

Ella reaccionó a esas palabras: “Te amo, Anuar. Feliz de celebrar este y todos los cumpleaños que Dios me conceda a tu lado y de tu mano siempre”.