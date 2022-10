Christian Chávez aclara si Dulce María y ‘Poncho’ Herrera no fueron invitados a la boda de Maite Perroni

Christian Chávez habló del rumor que indicaba que Dulce María y ‘Poncho’ Herrera no asistieron a la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar porque no fueron requeridos. El actor señaló que era casi imposible que los seis ex RBD coincidieran por sus apretadas agendas, sin embargo, dejó saber que los ausentes a la celebración sí han estado en contacto con la novia.