RBD hace inesperado anuncio tras desfalco millonario de exintegrante de su equipo

En el marco del Día Mundial de RBD, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez dieron a conocer la resolución final del proceso legal que enfrentaban contra Guillermo Rosas por millones de dólares. Anahí y Dulce María no firmaron el comunicado.

Por:Elizabeth González
Video ¿Habrá otra gira de RBD y nuevas canciones? Christopher Uckermann reveló información

RBD hizo un inesperado anuncio en el marco del Día Mundial de RBD. La tarde de este 4 de octubre Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez confirmaron el desfalco millonario de su exmánager, Guillermo Rosas.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, los integrantes de RBD celebraron el fin del proceso legal contra el exintegrante de su equipo de trabajo, asegurando que, finalmente, se había hecho justicia.

“Hoy, día mundial de RBD, no hay mejor forma de celebrarlo que haciendo justicia. Finalmente, después de un año, este asunto ha concluido. La verdad está de nuestro lado”, señalaron.

Guillermo Rosas reclamaba derecho de más de 10 millones de dólares por manejo de la gira de RBD en Latinoamérica.
Imagen Mezcalent

“Como se establece en el acuerdo final, T6H, a través de su propietario, Guillermo Rosas, reclamaba derecho sobre 10 millones 072 mil 811 dólares, en relación con el manejo de las presentaciones en vivo de RBD en los Estados Unidos de América, México, Brasil y Colombia”, explicaron.

“Después de que presentamos una queja contra Guillermo y su empresa tanto en la Corte Federal como en el Comisionado Laboral de California, además de una auditoria exhaustiva, T6H aceptó una suma de 4 millones 723 mil 591 dólares, cantidad que es 5 millones 349 mil 220 menos de lo que Guillermo originalmente reclamaba”, agregaron.

Dicho lo anterior, los integrantes de RBD señalaron que procederán legalmente contra su exmánager, destacando que su caso marcaría un precedente en la industria del entretenimiento.

“Esta es la razón por la que hemos decidido tomar acción al respecto. Sentimos la responsabilidad de abordar los desafíos que pueden surgir en la industria, siendo nuestra prioridad la protección de los derechos de los artistas. Este es un recordatorio para que los jóvenes artistas tengan el coraje de defenderse y exigir respeto. En esta industria es vital luchar por tus derechos”, declararon, haciendo énfasis en que seguirán “abogando por la justicia y el respeto en el mundo artístico”.

RBD confirma desfalco millonario de su exmánager, Guillermo Rosas.
Imagen Maite Perroni / Instagram

¿Por qué Anahí y Dulce María no firmaron el comunicado ni las demandas contra Guillermo Rosas?

De acuerdo con Christian Chávez, la razón por la que los nombres de Anahí y Dulce María no aparecen en los comunicados ni es las demandas es porque la empresa Singh Singh & Trauben Llp está precedida por tres personas.

“Nosotros estamos en esa demanda porque somos el presidente (Christopher), yo soy el vicepresidente, y Maite es la tesorera, entonces por eso están nuestros nombres así”, explicó a ‘Ventaneando’ en junio pasado, haciendo énfasis en que la demanda debían realizarla como empresa y no individualmente.

