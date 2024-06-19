Christian Chávez acepta distanciamiento de Anahí tras supuesto desfalco a RBD: “No somos tan unidos”

Christian Chávez admitió que al interior de RBD, grupo que conforma con Anahí, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Ukermann, existe actualmente un conflicto.

El actor habló al respecto después de que se confirmara que, gracias a una investigación, se detectaron irregularidades en los ingresos que obtuvieron por su gira ‘Soy Rebelde Tour’.

Por el momento, quien ha sido señalado como presunto responsable de un desfalco es Guillermo Rosas, quien era mánager de la agrupación y amigo muy cercano de Anahí.

Chávez reveló que inclusive, como banda a nombre de su empresa Soul Production Inc., ya entablaron una demanda en contra de su exrepresentante en Estados Unidos.

Christian Chávez reconoce distanciamiento de Anahí

Christian Chávez aceptó que en medio de esta situación legal, su vínculo con Anahí, de quien ha sido muy cercano por años, está fracturada.

“(Nuestra relación) no está bien desafortunadamente, pero pasa muchísimo en las familias, de pronto te enojas con tu hermana y le dejas de hablar dos, tres, meses”, dijo en entrevista para ‘De primera mano’, transmitida este 19 de junio.

El cantante detalló en qué momento sintió que comenzó la mala situación: “Esto es algo que yo estoy viendo desde que decidí poner mis límites y decir ‘voy a luchar por lo que quiero y pienso’”.

Si bien, él se negó a puntualizar si el motivo de su situación con la actriz es que ella estaría involucrada en la malversación, al igual que Guillermo Rosas, sí recalcó que tiene fe en que se arreglen.

“No voy a hablar nada de eso porque luego digo algo y se malentiende o se reinterpreta a otras cosas”, externó tranquilamente.

“Simplemente te puedo decir que sí, que obviamente no somos tan unidos como lo éramos, pero esperamos que se pueda solucionar todo esto”, agregó.

El intérprete de ‘¿En dónde estás?’ afirmó que “el respeto, el cariño” y el hecho de que los dos estuvieron el uno para el otro cuando lo necesitaron, “siempre va a existir”.

¿Habrá RBD sin Anahí?

En esta oportunidad, Christian Chávez respondió si él y sus compañeros, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Ukermann, se reunirían en un futuro, pero sin Anahí.

“Nosotros no estamos ni siquiera planeando nada de RBD. O sea, realmente nos encontramos en este proceso (de auditorías)”, sentenció.

Él adelantó que lo que sí les gustaría es “sacar el ‘live’ en Sao Paulo y otras sorpresitas” por el marco del 20 aniversario de la banda.

¿Qué dijo Anahí acerca de la polémica?

El 17 de junio, Anahí rompió el silencio en torno a los señalamientos que la han involucrado con la presunta estafa a RBD.

“Ha habido comentarios muy desatinados hacia mí, muy dolorosos, no puedo mentir”, confesó ante el micrófono de Hoy.

Ella aseveró que no está “a favor ni en contra de nadie”, así como que lo ocurrido con Guillermo Rosas la lastimó debido a la larga amistad que mantenían.