RBD contradice a exmánager: acusan “irregularidades” en auditoria y desfalco millonario

Video Dulce María confirma fraude por malos manejos en el tour de RBD

“Todos nuestros proyectos están actualmente en espera”, dicen los integrantes de RBD en un nuevo comunicado. Luego de que su exmánager, Guillermo Rosas, aseverara que ni él ni su compañía T6H Entertainment están involucrados en un presunto desfalco a la agrupación, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez dieron réplica a sus declaraciones a través de sus abogados.

Este miércoles 22 de mayo, los integrantes de RBD insistieron en señalar “irregularidades significativas” en una primera auditoria a la empresa dirigida por Guillermo Rosas, la cual reflejaba “cerca de 1 millón de dólares” sin verificar.

“Contrario a las afirmaciones hechas por T6H Entertainment, la investigación contable forense realizada por Citrin Cooperman reveló irregularidades significativas. Específicamente, el informe indicó que T6H Entertainment recibió fondos relacionados con la gira desde diciembre de 2022, de los cuales cerca de 1 millón de dólares permanecen sin verificar, es decir, no contabilizados, incluso después de considerar los recibos y documentos que T6H Entertainment entregó”, dice el documento.

De la misma manera, los integrantes de RBD acusan que la empresa de Guillermo Rosas ha “ralentizado el proceso al no firmar documentos clave necesarios para la resolución de los pagos y el tour”.

RBD contradice a exmánager a través de comunicado. Imagen Anahí / Instagram



Además, indican que “los únicos encargados de los pagos del tour” fue la empresa dirigida por su exmánager, Guillermo Rosas, “en una primera etapa” y posteriormente “Citrin Cooperman, que fungió como business mánager del tour”, empresa que, también señalan, fue recomendada por T6H Entertainment.

“Dada la considerable suma de dinero involucrada y las discrepancias encontradas, todos nuestros proyectos están actualmente en espera. Hemos tenido que poner pausa a este sueño compartido con ustedes, incluyendo una posible continuación del tour”, indican.

Finalmente, Souls Productions Inc., empresa conformada por Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, indican que sus abogados se encuentran trabajando puntualmente para finiquitar las “discrepancias de manera profesional”, por lo que no “descansaremos hasta que estos asuntos estén completamente resueltos”.

