Christopher Uckermann revela que RBD podría regresar con música nueva y otra gira

El cantante se sinceró sobre lo que, por el momento, tiene pensado, junto con Anahí, Maite Perroni, Dulce María y Christian Chávez, de su futuro como agrupación. En 2023, ellos regresaron con un rotundo éxito a los escenarios.

Christopher Uckermann reveló que RBD, agrupación de la que forma parte junto con Maite Perroni, Anahí, Dulce María y Christian Chávez, podría regresar con nueva música e incluso realizar otra gira.

En diciembre de 2023, el famoso grupo mexicano cerró el ‘Soy Rebelde Tour’ con un ‘show’ en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México.

Christopher Uckermann habla del posible regreso de RBD

A un mes de haber brindado su último espectáculo con RBD, Christopher Uckermann reveló que existe la posibilidad de que vuelvan a los escenarios.

“Obviamente estamos cerrando toda la primera fase del tour y si se da, y si el destino lo quiere, haremos una segunda fase en Latinoamérica, Europa del este y, tal vez, regresar a Brasil”, dijo en entrevista para ‘Sale el sol’, transmitida este 1 de febrero.

El también actor compartió que debido al éxito de los conciertos que realizaron, tanto él como Anahí, Maite Perroni, Dulce María y Christian Chávez consideran grabar canciones inéditas.

“Hemos estado, incluso antes de la gira estuvimos trabajado en varios temas. Ese es nuestro plan, poder lanzarlos”, sentenció.

Uckermann fue honesto al reconocer que lograr dichos cometidos tiene sus desafíos, pues los cinco tienen otros compromisos laborales.

“Con RBD es muy impredecible. Yo le llamo el gigante, porque nadie lo puede domar, ni nosotros. Él corre solo y al final pues se dio (el reencuentro) después de más de ocho años de pláticas”, explicó.

“Sé que ‘Mai’ ha estado más enfocada en la actuación, y en mi caso ahorita (estoy) muy concentrado en el nuevo álbum que voy a trabajar y a crear”, añadió.

Precisamente, en días pasados, Perroni fue cuestionada por medios de comunicación como Despierta América sobre si volverá a su carrera como solista.

“La música es ya un capítulo cerrado en mi vida, a menos que con RBD se dé algo, pero si no, ya no (grabaré nada individualmente)”, indicó el 29 de enero.

Integrantes de RBD son socios en negocio

Luego de que a finales de diciembre trascendiera que los integrantes de RBD habían despedido a su mánager Guillermo Rosas por presuntamente cometer fraude en su contra, Christopher Uckermann pareció confirmarlo.

“No es por justificarlo, pero creo que muchas bandas o cantantes en la primera fase de éxito pasan por situaciones así”, comentó a la emisión televisiva.

“Yo aprendí con el tiempo, y es el mensaje que le doy a los artistas es que se hagan responsables de su negocio 360, porque no todo el mundo va a ver por tus intereses con esa transparencia”, agregó.

El protagonista de la cinta ‘El hubiera sí existe’, que puedes ver aquí en ViX, dio a conocer que, justamente por ello, él, Anahí, Maite, Dulce María y Christian tomaron acciones.

“Nosotros aprendimos eso tanto que decidimos, comenzando el ‘tour’, armar nuestra propia empresa. Estamos en un proceso administrativo de cuentas, que toma unos meses”, contó.

Para finalizar, Christopher aseveró que “no hay nada como ser dueño de tu negocio”, pese a que eso lleve un tiempo.

RBD, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez, Dulce Maria

