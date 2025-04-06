'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD

Video El inesperado mensaje que Alfonso Herrera le dedicó a sus compañeros de RBD

Alfonso 'Poncho' Herrera sufrió la muerte de su padre, don Alfonso Herrera Castro, según un mensaje que el actor colgó en Instagram este sábado 5 de abril.

¿De qué murió el papá de ‘Poncho’ Herrera?

El actor de Rebelde, que puedes ver aquí en ViX, le dedicó un mensaje en homenaje a su memoria.

" La vida es un pequeño sueño y hoy despertaste a algo mucho más grande. Te adoro padre", escribió sin dar mayores detalles ni tampoco reveló de manera inmediata la causa del deceso.

Herrera fechó su publicación en la Ciudad de México, pero no está claro si su progenitor falleció ahí.

Así despidió Alfonso 'Poncho' Herrera a su padre en Instagram. Imagen Alfonso 'Poncho' Herrera/Instagram



En una entrevista que dio en julio de 2024 para el podcast de Roberto Martínez, el artista había mencionado que su papá había sido odontólogo y que "se retiró a los 50 años".

Los RBD reaccionan a muerte del papá de ‘Poncho’ Herrera

Varios miembros del mundo artístico reaccionaron al fallecimiento del padre de 'Poncho' Herrera, sin embargo, en Instagram llamaron la atención los mensajes de algunos de sus excompañeros de RBD.

"Abrazos y luz 'bro' (hermano)", le escribió Christopher Uckermann tras saber la noticia.

"Te abrazo con todo mi corazón", agregó Maite Perroni.

Mientras tanto, Christian Chávez le dejó este mensaje: "Abrazo grande", junto con el emoticono de un corazón.

Algunos de los excompañeros de 'Poncho' Herrera en RBD le expresaron así sus condolencias. Imagen Alfonso 'Poncho' Herrera/Instagram



Estefanía Villarreal fue otra de las actrices de la exitosa telenovela que le mandó "un abrazo enorme" como condolencia ante el luto por el que atraviesa.

Ni Dulce María ni Anahí reaccionaron de manera inmediata a la noticia.

Desde que acabó la telenovela Rebelde y el proyecto musical RBD, 'Poncho' Herrera se ha desmarcado de ellos y no ha participado en los recientes reencuentros con sus excompañeros, aunque públicamente les ha expresado el cariño que les tiene.