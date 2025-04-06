Alfonso Herrera

'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD

Alfonso 'Poncho' Herrera atraviesa por un duelo pues su padre, don Alfonso Herrera Castro, falleció según lo que dio a conocer el actor este fin de semana.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video El inesperado mensaje que Alfonso Herrera le dedicó a sus compañeros de RBD

Alfonso 'Poncho' Herrera sufrió la muerte de su padre, don Alfonso Herrera Castro, según un mensaje que el actor colgó en Instagram este sábado 5 de abril.

¿De qué murió el papá de ‘Poncho’ Herrera?

PUBLICIDAD

El actor de Rebelde, que puedes ver aquí en ViX, le dedicó un mensaje en homenaje a su memoria.

" La vida es un pequeño sueño y hoy despertaste a algo mucho más grande. Te adoro padre", escribió sin dar mayores detalles ni tampoco reveló de manera inmediata la causa del deceso.

Herrera fechó su publicación en la Ciudad de México, pero no está claro si su progenitor falleció ahí.

Así despidió Alfonso 'Poncho' Herrera a su padre en Instagram.
Así despidió Alfonso 'Poncho' Herrera a su padre en Instagram.
Imagen Alfonso 'Poncho' Herrera/Instagram

Más sobre Alfonso Herrera

'Poncho' Herrera arremete contra Verástegui y lo llama "señora": él reacciona tras polémico saludo
3 mins

'Poncho' Herrera arremete contra Verástegui y lo llama "señora": él reacciona tras polémico saludo

Univision Famosos
Maite Perroni reacciona al inesperado mensaje de Alfonso Herrera tras último concierto de RBD
3 mins

Maite Perroni reacciona al inesperado mensaje de Alfonso Herrera tras último concierto de RBD

Univision Famosos
'Poncho' Herrera habla como nunca antes de su exesposa tras ser vinculado con Ana de la Reguera
2 mins

'Poncho' Herrera habla como nunca antes de su exesposa tras ser vinculado con Ana de la Reguera

Univision Famosos
El inesperado mensaje que Alfonso Herrera le dedicó a sus compañeros de RBD
0:56

El inesperado mensaje que Alfonso Herrera le dedicó a sus compañeros de RBD

Univision Famosos
¿Alfonso Herrera estará en el último concierto de RBD? Puso una 'condición' para acudir al Azteca
1:17

¿Alfonso Herrera estará en el último concierto de RBD? Puso una 'condición' para acudir al Azteca

Univision Famosos
Alfonso Herrera por fin deja ver el rostro de uno de sus hijos en nuevas fotos
2 mins

Alfonso Herrera por fin deja ver el rostro de uno de sus hijos en nuevas fotos

Univision Famosos
'Poncho' Herrera no se queda de manos cruzadas: esto hace mientras RBD inicia gira del reencuentro
15 fotos

'Poncho' Herrera no se queda de manos cruzadas: esto hace mientras RBD inicia gira del reencuentro

Univision Famosos
Ana de la Reguera aparece en brazos de otro hombre tras rumores de truene con 'Poncho' Herrera
2 mins

Ana de la Reguera aparece en brazos de otro hombre tras rumores de truene con 'Poncho' Herrera

Univision Famosos
Poncho Herrera reacciona a la gira de RBD y publica un mensaje en sus redes
1:24

Poncho Herrera reacciona a la gira de RBD y publica un mensaje en sus redes

Univision Famosos
‘Poncho’ Herrera se habría negado a gira de RBD por diferencias de dinero, dice cantante de Kabah
2 mins

‘Poncho’ Herrera se habría negado a gira de RBD por diferencias de dinero, dice cantante de Kabah

Univision Famosos


En una entrevista que dio en julio de 2024 para el podcast de Roberto Martínez, el artista había mencionado que su papá había sido odontólogo y que "se retiró a los 50 años".

Los RBD reaccionan a muerte del papá de ‘Poncho’ Herrera

Varios miembros del mundo artístico reaccionaron al fallecimiento del padre de 'Poncho' Herrera, sin embargo, en Instagram llamaron la atención los mensajes de algunos de sus excompañeros de RBD.

"Abrazos y luz 'bro' (hermano)", le escribió Christopher Uckermann tras saber la noticia.

"Te abrazo con todo mi corazón", agregó Maite Perroni.

Mientras tanto, Christian Chávez le dejó este mensaje: "Abrazo grande", junto con el emoticono de un corazón.

Algunos de los excompañeros de 'Poncho' Herrera en RBD le expresaron así sus condolencias.
Algunos de los excompañeros de 'Poncho' Herrera en RBD le expresaron así sus condolencias.
Imagen Alfonso 'Poncho' Herrera/Instagram


Estefanía Villarreal fue otra de las actrices de la exitosa telenovela que le mandó "un abrazo enorme" como condolencia ante el luto por el que atraviesa.

Ni Dulce María ni Anahí reaccionaron de manera inmediata a la noticia.

Desde que acabó la telenovela Rebelde y el proyecto musical RBD, 'Poncho' Herrera se ha desmarcado de ellos y no ha participado en los recientes reencuentros con sus excompañeros, aunque públicamente les ha expresado el cariño que les tiene.

Video ¿Qué fue de los actores originales de 'Rebelde'? No todos lograron superar ese éxito
Relacionados:
Alfonso HerreraRebeldeRBDMuertesPapás famososFamososCelebridadesTelenovelasNovelasChristopher UckermannChristian ChávezAnahí Maite PerroniDulce MariaEstefanía Villarreal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD