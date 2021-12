El emotivo mensaje que Lupita D'Alessio le dedica a su hijo Ernesto por graduarse a los 44 años

El graduado no tardó en contestar el detalle de su madre en Instagram: "Mamita hermosa gracias, sabes que desde niño quise estudiar una licenciatura pero bueno, tuvimos que trabajar. Pero nunca es tarde mamita. Nada me pone más feliz que mis padres se sientan orgullosos de mí, no me perdonaría ser una vergüenza para ellos. Te amo con todo mi corazón", se lee.