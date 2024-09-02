Alessandra lo dejó todo por Ernesto D'Alessio, pero su suegra la rechazó: "Habló terrible de mí"
La cantante se sinceró sobre la tormentosa relación que vivió con Lupita D’Alessio como suegra. Alessandra Rosaldo recordó la polémica que vivió con ella cuando era novia de Ernesto D'Alessio.
Antes de convertirse en la esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo sostuvo un tórrido romance con Ernesto D’Alessio, por quien lo dejó todo en medio de una fuerte polémica con su entonces suegra, la Leona Dormida.
Aunque ya se conocían desde antes y Alessandra Rosaldo se negaba a salir con Ernesto D’Alessio, el flechazo entre ellos ocurrió durante las grabaciones de la telenovela DKDA.
“Mil veces habíamos coincidido en reuniones o fiestas, pero hasta que hicimos DKDA fue que empezamos a convivir todos los días, a todas horas. Ahí fue cuando me empezó a tirar la onda”, confesó el 1 de septiembre en el canal de YouTube de Yordi Rosado.
“Yo decía: ‘pero si es un niño’, era 6 años y medio más chico, a parte era la edad en la que él tenía 22 años y yo 28 años. Yo ya era una joven mucho más grande y él era un bebé. Sin embargo, fue muy perseverante”, agregó.
La vocalista de Sentidos Opuestos reconoció que, a pesar de sus negativas, Ernesto D’Alessio fue perseverante para conquistarla, por lo que un día, sin darse cuenta, ya estaban juntos.
“Yo le decía: ‘niño, no va a pasar’ y él nada más me daba el avión… y poco a poco me fue conquistando y, de repente, ya estábamos juntos, ya éramos novios”, agregó.
Alessandra Rosaldo dejó su casa por el hijo de Lupita D’Alessio
La intérprete de 52 años reconoció que su relación con Ernesto D’Alessio era tan sólida que abandonó la casa de sus padres para comenzar una nueva vida con el cantante si imaginar que esta decisión marcaría el declive de su noviazgo.
“Él fue mi primera pareja, el primer hombre con el que viví. Yo me salí de casa de mi mamá para irme a vivir con Ernesto, a mis 30 años… por primera vez me salí de casa…”, confesó.
“Al principio era muy divertido, yo me acuerdo que nos carcajeábamos mucho… después se fue volviendo más complicado. Obviamente, las relaciones de pareja son un universo muy complicado y yo, en ese momento, no me sabía relacionar”, continuó.
Lupita D’Alessio rechazó a Alessandra Rosaldo
Alessandra Rosaldo recordó que Lupita D’Alessio la rechazó públicamente por su noviazgo con Ernesto y, aunque hasta la fecha no sabe por qué lo hizo, cree que todo se debió a la diferencia de edad.
“Al principio fue difícil porque no le gustó nuestra relación. La verdad es que no sé (sus razones), pero me imagino que la diferencia de edad no le gustó. Además de que Ernesto era su bebé y no le gustó que llegara una lagartona a quitarle la atención…”, dijo.
“Me recibió al principio con unas cuantas declaraciones no muy bonitas y se armó un relajo y yo no estaba acostumbrada a eso. En alguna conferencia o en algún medio, habló terrible de mí. Dijo que yo era una tal por cual y esa fue mi carta de presentación con la suegra y yo no estaba acostumbrada a eso, a ese tipo de polémicas”.
Finalmente, reveló que pasados algunos meses, Lupita D’Alessio le pidió perdón y su relación con la ‘Leona Domida’, mejoró.
“Esa parte fue difícil pero después de unos dos o tres meses, Lupita se acercó a nosotros. Nos invitó a cenar, me pidió perdón y a partir de ese momento, todo cambió”, finalizó.
Alessandra Rosaldo y Ernesto D’Alessio terminaron su relación en 2005, luego de 5 años de relación.