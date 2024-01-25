Ernesto D'alessio

Ernesto D’Alessio responde si le quitará el apellido a su hijo adoptivo tras divorcio de Charito Ruiz

El hijo de Lupita D’Alessio reconoció legalmente a Jorge Antonio en 2018. El joven, de 19 años, es el hijo mayor de la influencer.

Ernesto D’Alessio respondió tajante sobre los rumores de que podría quitarle el apellido a su hijo adoptivo Jorge Antonio luego de su divorcio con Charito Ruiz, de quien el joven es descendiente biológico.

El cantante reconoció que si bien Jorge Antonio no entra en el convenido de divorcio con Charito Ruiz, esto no significa que tenga intenciones de quitarle el apellido Vargas.

“Jorge es mi hijo y lo va a ser siempre. Él es Jorge Antonio Vargas Ruiz y lo va a seguir siendo toda la vida”, respondió al reportero Edén Dorantes el pasado 24 de enero.

Incluso, en un panorama diferente, el hijo de Lupita D’Alessio expuso que si su hijo adoptivo decidiera quitarse el apellido Vargas, para él seguiría siendo su hijo.

“Es más, él podría el día de mañana, que no lo va a hacer porque es un niño que me ama profundamente, lo sé en lo más profundo de mi corazón… si él llegara a quitarse el apellido para mí seguiría siendo mi hijo y seguiría viendo por él”, explicó.

Mientras que más adelante recalcó que aún no siendo parte del convenido de divorcio que firmó con la influencer, seguirá viendo por el bienestar de su hijo adoptivo.

“Jorge Antonio es un niño que ya ni siquiera está dentro del convenio porque tiene 19 años, pero claro que veo por él y claro que quiero que triunfe, es mi hijo para toda la vida, eso no lo va a cambiar nadie”, afirmó. “Mis hijos son mi presente, ellos serán mi futuro y los amo con todo mi corazón”, instó.

¿Quiénes son los hijos de Ernesto D’Alessio?

En 2007, Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz le dieron la bienvenida a Ana Priscila, su primera hija en común.

Sara María es la segunda hija de la expareja, mientras que Juan Mateo, en 2011, se convirtió en el hijo más pequeño de los famosos.

Jorge Antonio es el hijo mayor de Charito Ruiz y, aunque no es descendiente biológico de Ernesto D’Alessio. El hijo de ‘La Leona Dormida’ lo adoptó legalmente en 2018, año en que también le dio su apellido.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron su divorcio en junio de 2023. Los famosos estuvieron juntos 16 años.

