Hijos de Ernesto D’Alessio ya conocen al nuevo novio de su mamá: ¿cómo reaccionaron?

La exesposa de Ernesto D’Alessio habló por primera vez de su divorcio del cantante y la razón de su separación.

Charito Ruiz, quien fue la esposa de Ernesto D’Alessio, finalmente habló sobre su nuevo novio, a quien sus hijos ya conocen.

Hace casi dos meses, fue vista en actitud romántica con un empresario de Monterrey durante la fiesta de cumpleaños de Marcela Mistral. En una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, la influencer confesó estar profundamente "enamorada". Según ella, conoció a su actual pareja en octubre de 2023.

“Sí, estoy muy enamorada, muy contenta, muy feliz, tengo novio, y sí, lo conocí en octubre (de 2023)”, declaró sonriente en la emisión del 25 de marzo.

Sus hijos ya conocen a su nuevo novio: así reaccionaron

La relación de Charito con el empresario regiomontano es muy seria, tanto que sus cuatro hijos ya han tenido la oportunidad de conocerlo. Al presentarles a su nuevo galán, Charito estaba nerviosa por su reacción, pero resultó que sus hijos estaban encantados con él.

“Cuando les dije, pues yo ya estaba algo nerviosa porque dije ‘no sé cómo van a reaccionar’. Es una persona tan buena, tan amena, tan ligera de platicar, de llevar, que ese día (que se los presenté), o sea, ya que se fue, mis hijos (me dijeron) ‘mami, estamos bien felices por ti’”, expuso sin revelar la identidad de su novio.

Ellos son los cuatro hijos de Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz.
Su separación de Ernesto D’Alessio fue “difícil”

Por otro lado, Charito Ruiz reveló que su divorcio de Ernesto D’Alessio fue un proceso difícil a pesar de que la decisión fue de común acuerdo. Incluso, aseguró que les tomó “todo un año” separarse.

“Ernesto y yo vivimos esta ruptura juntos, fue un proceso, todo un año estuvimos ahí como en la lucha, sabiendo que ya era o se salva o no, y ya, fue un no, y no pasa nada. Juntos le dijimos a los niños, lo platicamos con ellos, y todo quedó muy bien”, aseveró.

En cuanto a las razones detrás del divorcio, la influencer de 39 años mencionó que la “inquietud” fue un factor importante.

“Cuando ya no tienes paz, cuando predomina la inquietud, cuando no puedes seguir adelante ni con tus hijos, que son tu amor eterno, ya se vuelve muy pesado y ahí es cuando ambos tomamos la decisión, porque tampoco fue fácil para él, ni para él ni para mí. Esto fue algo en común acuerdo, me choca cuando dicen ‘ay, nos separamos, nos divorciamos desde el amor’, a ver, si no, no te estarías divorciando”, dijo.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si la causa principal de su divorcio fue una supuesta infidelidad del cantante, Charito Ruiz respondió tajante.

“Yo creo que a mí no me corresponde hablar de eso, si Ernesto algún día quiere abrirse en eso, adelante, pero ese no fue el motivo en sí, ya no se pudo recuperar el matrimonio, ya era mucha la herida”, sentenció.

