Ernesto D'Alessio reacciona al video de su exesposa Charito Ruiz con su presunto nuevo novio

Video Charito Ruiz lanza fuerte indirecta a Lupita D'Alessio tras acusarla de humillar a su hijo Ernesto

Ernesto D’Alessio no se quedó callado ante el presunto romance que su exesposa Charito Ruiz tendría con un empresario regiomontano, con quien fue captada en la fiesta de cumpleaños de Marcela Mistral el pasado 27 de enero.

Durante la conferencia que el cantante ofreció la tarde de este 1 de febrero con motivo del lanzamiento de su nuevo material discográfico, algunos reporteros lo cuestionaron sobre el video en el que la madre de sus hijos aparece abrazando de manera muy cariñosa a su presunto nuevo novio.

“La parte de ¿por qué ella inicia una nueva relación?, eso no… eso a mí no me interesa, esa es su vida", declaró tajante a 'Ventaneando'. "Si (la pregunta) va hacia ‘qué mal se va a sentir Ernesto, no… cero, no me siento nada mal, ella tiene todo el derecho de rehacer su vida”, añadió.

Sin entrar en mayores detalles, el hijo de Lupita D’Alessio dejó en claro que su matrimonio con Charito Ruiz era un capítulo cerrado en su vida. Incluso, aseguró que él ya estaba en otra etapa.

“Es algo que ya superé… Ya me divorcié, ya estoy separado y ya inicié una nueva etapa en mi vida”, subrayó.

Ernesto D'Alessio dice que Charito Ruiz "tiene todo el derecho de rehacer su vida" tras su divorcio.

Ernesto D’Alessio no está en depresión tras divorcio

El intérprete de 46 años también respondió a los miedos que tiene su hermano Jorge D’Alessio sobre su estado anímico y es que en una entrevista expresó su preocupación de que éste entrara en depresión tras su divorcio de Charito Ruiz.