Ernesto D'alessio

Ernesto D'Alessio reacciona al video de su exesposa Charito Ruiz con su presunto nuevo novio

El cantante fue tajante al hablar de Charito Ruiz, quien fue captada de manera cariñosa con un supuesto empresario regiomontano.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Charito Ruiz lanza fuerte indirecta a Lupita D'Alessio tras acusarla de humillar a su hijo Ernesto

Ernesto D’Alessio no se quedó callado ante el presunto romance que su exesposa Charito Ruiz tendría con un empresario regiomontano, con quien fue captada en la fiesta de cumpleaños de Marcela Mistral el pasado 27 de enero.

Durante la conferencia que el cantante ofreció la tarde de este 1 de febrero con motivo del lanzamiento de su nuevo material discográfico, algunos reporteros lo cuestionaron sobre el video en el que la madre de sus hijos aparece abrazando de manera muy cariñosa a su presunto nuevo novio.

PUBLICIDAD

Más sobre Ernesto D'alessio

Alessandra lo dejó todo por Ernesto D'Alessio, pero su suegra la rechazó: "Habló terrible de mí"
3 mins

Alessandra lo dejó todo por Ernesto D'Alessio, pero su suegra la rechazó: "Habló terrible de mí"

Univision Famosos
Ernesto D’Alessio presentó a su nueva novia, hace meses aseguraba que no se enamoraría de nuevo
3:01

Ernesto D’Alessio presentó a su nueva novia, hace meses aseguraba que no se enamoraría de nuevo

Univision Famosos
Ernesto D'Alessio presenta a su novia a casi un año del truene con Charito: así reaccionaron sus hijos
2 mins

Ernesto D'Alessio presenta a su novia a casi un año del truene con Charito: así reaccionaron sus hijos

Univision Famosos
Hijos de Ernesto D’Alessio ya conocen al nuevo novio de su mamá: ¿cómo reaccionaron?
2 mins

Hijos de Ernesto D’Alessio ya conocen al nuevo novio de su mamá: ¿cómo reaccionaron?

Univision Famosos
Charito Ruiz tendría nuevo novio, tras divorciarse de Ernesto D'Alessio: así reaccionó el actor
0:49

Charito Ruiz tendría nuevo novio, tras divorciarse de Ernesto D'Alessio: así reaccionó el actor

Univision Famosos
Captan a exesposa de Ernesto D’Alessio con su presunto nuevo novio
1 mins

Captan a exesposa de Ernesto D’Alessio con su presunto nuevo novio

Univision Famosos
Ernesto D’Alessio responde si le quitará el apellido a su hijo adoptivo tras divorcio de Charito Ruiz
2 mins

Ernesto D’Alessio responde si le quitará el apellido a su hijo adoptivo tras divorcio de Charito Ruiz

Univision Famosos
Ernesto D'Alessio intentó conquistar a una influencer comprometida, ¿quién es Lupita Villalobos?
1:52

Ernesto D'Alessio intentó conquistar a una influencer comprometida, ¿quién es Lupita Villalobos?

Univision Famosos
¿Hijos de Ernesto D’Alessio se quitan su apellido tras divorcio de Charito Ruiz?
2 mins

¿Hijos de Ernesto D’Alessio se quitan su apellido tras divorcio de Charito Ruiz?

Univision Famosos
Ernesto D’Alessio habla por fin de su divorcio con Charito y confiesa si ya tiene nueva novia
2 mins

Ernesto D’Alessio habla por fin de su divorcio con Charito y confiesa si ya tiene nueva novia

Univision Famosos

“La parte de ¿por qué ella inicia una nueva relación?, eso no… eso a mí no me interesa, esa es su vida", declaró tajante a 'Ventaneando'. "Si (la pregunta) va hacia ‘qué mal se va a sentir Ernesto, no… cero, no me siento nada mal, ella tiene todo el derecho de rehacer su vida”, añadió.

Sin entrar en mayores detalles, el hijo de Lupita D’Alessio dejó en claro que su matrimonio con Charito Ruiz era un capítulo cerrado en su vida. Incluso, aseguró que él ya estaba en otra etapa.

“Es algo que ya superé… Ya me divorcié, ya estoy separado y ya inicié una nueva etapa en mi vida”, subrayó.

Ernesto D'Alessio dice que Charito Ruiz "tiene todo el derecho de rehacer su vida” tras su divorcio.
Ernesto D'Alessio dice que Charito Ruiz "tiene todo el derecho de rehacer su vida” tras su divorcio.
Imagen Mezcalent / Charito Ruiz Instagram

Ernesto D’Alessio no está en depresión tras divorcio

El intérprete de 46 años también respondió a los miedos que tiene su hermano Jorge D’Alessio sobre su estado anímico y es que en una entrevista expresó su preocupación de que éste entrara en depresión tras su divorcio de Charito Ruiz.

“Tengo cero personalidad depresiva, no soy una persona que se deprima, o sea, toda mi vida, cuando he tenido adversidades. No soy una persona que se tira a la hamaca y se deprime, soy todo lo contrario, soy de esas personas que ante la adversidad… haz de cuenta que me ponen un misil y salgo disparado. Soy cero depresivo, entonces en ese sentido, si mi hermano está preocupado, él tendría que conocerme un poquito más”, finalizó.

Relacionados:
Ernesto D'alessioCharito RuizEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD