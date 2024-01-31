Ernesto D'alessio

Captan a exesposa de Ernesto D’Alessio con su presunto nuevo novio

Charito Ruiz fue captada cariñosamente con un supuesto empresario regiomontano durante la fiesta de cumpleaños de Marcela Mistral.

Por:
Univision
Video Ernesto D'Alessio intentó conquistar a una influencer comprometida, ¿quién es Lupita Villalobos?

El video fue difundido por el periodista Ramiro Cantú en su cuenta de TikTok el pasado 30 de enero. Según destaca la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida en redes como ‘Chamonic’, las imágenes corresponderían al pasado 27 de enero, fecha en la que la esposa de Poncho de Nigris celebró su cumpleaños.

¿Quién es el presunto nuevo novio de Charito Ruiz?

En las imágenes estilo paparazzi, Charito Ruiz aparece conversando muy animadamente con un supuesto empresario regiomontano, quien sería su nuevo galán, el primero después de su divorcio con Ernesto D’Alessio.

Asimismo, la influencer fue captada en varias ocasiones intercambiando abrazos y cariños con el hombre, de quien no se ha revelado la identidad.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz ya firmaron el divoricio

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron su separación el 29 de junio de 2023, luego de 16 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

En su comunicado, la expareja destacó que la separación había sido “de mutuo acuerdo” y que pese a su divorcio seguirían “juntos” como familia y por el bienestar de sus hijos.

Aunque en 2023 el hijo de Lupita D’Alessio dejó entrever que podría haber una reconciliación con Charito Ruiz, el pasado 24 de enero reveló al periodista Edén Dorantes que ya habían firmado el divorcio.

“Ya está firmado (el divorcio)… así que definitivamente no. Es prácticamente imposible de mi parte. Le tengo cariño y respeto”, declaró. Además, señaló: “Soy un hombre divorciado. Soy soltero… Te diría que estoy soltero, pero no solo”.

