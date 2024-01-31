Captan a exesposa de Ernesto D’Alessio con su presunto nuevo novio

Video Ernesto D'Alessio intentó conquistar a una influencer comprometida, ¿quién es Lupita Villalobos?

Charito Ruiz, exesposa de Ernesto D’Alessio, fue captada junto a su presunto nuevo novio durante la fiesta de cumpleaños de Marcela Mistral.

El video fue difundido por el periodista Ramiro Cantú en su cuenta de TikTok el pasado 30 de enero. Según destaca la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida en redes como ‘Chamonic’, las imágenes corresponderían al pasado 27 de enero, fecha en la que la esposa de Poncho de Nigris celebró su cumpleaños.

¿Quién es el presunto nuevo novio de Charito Ruiz?

En las imágenes estilo paparazzi, Charito Ruiz aparece conversando muy animadamente con un supuesto empresario regiomontano, quien sería su nuevo galán, el primero después de su divorcio con Ernesto D’Alessio.

Asimismo, la influencer fue captada en varias ocasiones intercambiando abrazos y cariños con el hombre, de quien no se ha revelado la identidad.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz ya firmaron el divoricio

En su comunicado, la expareja destacó que la separación había sido “de mutuo acuerdo” y que pese a su divorcio seguirían “juntos” como familia y por el bienestar de sus hijos.

Aunque en 2023 el hijo de Lupita D’Alessio dejó entrever que podría haber una reconciliación con Charito Ruiz, el pasado 24 de enero reveló al periodista Edén Dorantes que ya habían firmado el divorcio.