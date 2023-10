¿Hijos de Ernesto D’Alessio se quitan su apellido tras divorcio de Charito Ruiz?

“Sí, ya estamos divorciados, tuvo que haber un convenio donde llegamos a acuerdos, etcétera, nos seguimos comunicando y no seguimos al pie de la letra el convenio, la parte que me corresponde sí, pero estas cosas de visitas y convivencias, no, yo tengo la confianza de hablarle a ella y decirle que quiero ver a mis hijos”, contó el cantante a ‘Ventaneando’.