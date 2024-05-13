Ernesto D'Alessio presenta a su novia a casi un año del truene con Charito: así reaccionaron sus hijos

A casi un año del comunicado que compartió junto a su exesposa y madre de sus hijos, Charito Ruiz, confirmando su separación tras 16 años de relación, Ernesto D'Alessio presenta oficialmente a Ale, su nueva pareja.

Como preámbulo de su aparición ante los medios, el hijo de Lupita D'Alessio publicó horas antes, un video en sus redes sociales, donde hizo evidente su romance al protagonizar un beso en la boca con su ahora pareja.

¿Quién es la nueva novia de Ernesto D'Alessio?

Momentos después, el cantante de 47 años desfiló del brazo de su novia frente a varios medios de comunicación durante el estreno de una obra de teatro desde donde se dijo muy enamorado.

"Aquí está Ale, es mi novia y estoy muy feliz, no es figura pública es una mujer que es de Hermosillo, Sonora, radica en los Mochis, tiene una hija, tiene una familia bella. Estamos muy enamorados", declaró en la entrevista publicada por 'El Mich Tv' este 13 de mayo.

Ernesto D’Alessio presenta a Ale, su nueva novia. Imagen Ernesto D’Alessio/Instagram



Aunque aún tímida ante el acecho de la prensa, la mujer aseguró que fue que Ernesto es “una excelente persona, un excelente amigo" lo que la cautivó.

Además, contó en un par de frases que su historia de amor comenzó una noche en la que ambos salieron con sus respectivos amigos, desde entonces, dijo, “no nos despegamos”.

Confesó que ya convive con la familia de su novio y reveló cómo fue el momento en el que conoció a su suegra, Lupita D'Alessio.

"Ya (conoció a la suegra). Nerviosa sí, pero Lupita me recibió muy bien y está muy contenta también", recordó.

La familia de Ernesto D'Alessio reaccionó a su nuevo romance

Ernesto D'Alessio aseguró que su mamá y familia están felices de verlo rehacer su vida amorosa junto a Alejandra.

"Está muy feliz por mí, está muy contenta con ella, o sea familia no tiene que aprobar absolutamente nada. Sin embargo, yo a mí familia siempre la involucro, porque son mis hermanos, mi mamá, mis hijos", declaró.

"Primero se lo dije a mi mamá. Ahorita está ahí en casa con nosotros, mi mamá está en México".

Aunque no descartan en un futuro compartir el mismo techo, el cantante destacó que llevan su relación poco a poco, viajando de un lado al otro para poder verse.

"Entendemos que esto es un proceso y vamos poco a poco. No soy un niño chiquito, ella tampoco, pero tengo hijos, ella una hija, hay familias de por medio y no es un paso que se dé de la noche a la mañana", dijo.

Por último, Ernesto reveló que él ya pudo convivir con la hija de su novia, y aunque, sus hijos ya saben de la existencia de Ale, todavía no se conocen.

"Todavía no, yo ya conocí a su hija, mis hijos ya la conocen, ya saben de ella y hasta ahí, poco a poco", declaró.