Lucero

Lucero estaría estrenando romance a casi tres años de su ruptura con Michel Kuri

La cantante se habría dado una nueva oportunidad en el amor a casi tres años de hacer pública su separación del empresario Michel Kuri, con quien sostuvo un noviazgo de casi 11 años.

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Por:Elizabeth González
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Lucero estaría estrenando romance a casi tres años de anunciar el fin de su relación con Michel Kuri, empresario de origen libanés con el que sostuvo un noviazgo de casi 11 años.

Según información de la periodista Maxine Woodside, la cantante se habría dado una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, la comunicadora no dio detalles sobre la identidad del hombre con el que estaría saliendo la cantante ni el tiempo que llevarían juntos.

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“¿Lucero tiene pareja? ¿Quién es?”, le preguntó Shanik a la titular de ‘Todo para la mujer’ el 21 de abril mientras se hablaba en el show sobre la posibilidad de una reconciliación entre ‘La Novia de América’ y Manuel Mijares, padre de sus hijos, Lucerito y José Manuel.

“Claro”, respondió Maxine Woodside con seguridad. “Ay no sé, no ando de detective, pero sé que anda con alguien y está feliz”, insistió.

Ante la duda de sus colaboradores sobre la cercana relación que Lucero y Mijares sostienen en el escenario a más de 15 años de anuciar su divorcio, ella replicó: “Ay no, ya no van a regresar, cada quien tiene su pareja y están felices los dos”.

Mientras que sobre Michel Kuri, exnovio de Lucero, sentenció: “Ay no (no regresó con Kuri), qué bueno, el Kuri está del tamaño de la mesa, qué bárbaro, nada más lo dejó Lucero y engordó. Lo acabo de ver con una chava. Lucero está guapísima, guapísima con un cuerpazo, es preciosa”.

Lucero no reaccionó de manera inmediata a la versión de que estaría estrenando romance a sus 56 años.

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