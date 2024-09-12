Lucero revela cómo está a más de un año de romper con Michel Kuri: ¿podrían reconciliarse?
La cantante terminó el noviazgo que tenía con el empresario luego de 11 años de relación. A más de un año de esta ruptura, Lucero confesó cómo se encuentra en el terreno amoroso.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Lucero reveló cómo se encuentra a más de un año de romper su relación con el empresario Michel Kuri, luego de 11 años juntos.
La cantante confesó que si bien no tiene pareja, en estos instantes le sería complicado comenzar una relación amorosa por la carga de trabajo que tiene. Sin embargo, señaló que su noviazgo con Kuri acabó en los mejores términos.
“Bueno… es que a veces, cuando hay tanto trabajo y tantas cosas que de pronto te roban mucho el tiempo, es difícil mantener lo que en algún momento decíamos, una relación constante, continua, pero bueno, cuando hay un amor, un cariño tan genuino, siempre va a existir”, dijo a ‘Ventaneando’ este 12 de septiembre.
En ese sentido, recalcó que sus compromisos laborales ahora son un impedimento para darse una nueva oportunidad en el amor, lo que descartaría una reconciliación con Michel Kuri.
“Realmente por ahora tenemos esta cercanía siempre, y todo, pero bueno, a veces el trabajo no te da el chance de estar en una relación al cien por ciento, entonces eso lo complica un poco, pero no hay temas, no hay problemas, no hay peleas, me siento muy contenta, tranquila, todo va caminando maravillosamente”, mencionó.
Pero ante la insistencia de los presentadores sobre que en ocasiones podría darse sus escapadas para disfrutar del amor, Lucero respondió tajante: “No, mejor así, tranquis ahorita”.
Lucero ahora viaja más con Mijares que cuando estaban casados
Lucero habló de su relación con Manuel Mijares, con quien se lleva mejor que nunca a 13 años de su divorcio.
“Es lo que siempre digo, ahora sí viajamos muchísimo, antes no, ahora sí, es lo bueno de ya no ser esposos”, expresó con su característico sentido del humor.
“Nos conocemos de siempre, sabemos cómo somos, nos admiramos, nos caemos bien, nos respetamos, nos admiramos, y la verdad, ha sido padrísimo, trabajamos super a gusto, sin broncas, nos ponemos de acuerdo fácilmente, la verdad, en serio, fuera de broma, ahora sí que compartimos más cosas a veces que antes, cuando recién nos separamos”, sentenció.