¿Lucero reacciona a la supuesta nueva relación de su ex?: “No juegues con mi corazón”

Video Ex de Lucero estaría estrenando novia ligada al pasado de Erika Buenfil

A un año de su ruptura con Lucero, tras más de una década juntos, Michel Kuri estaría ya en una relación con Rebeca Sáenz Cárdenas.

De acuerdo con las revistas Quién y Caras, el empresario y la periodista confirmaron su noviazgo al asistir este domingo 26 de octubre al Gran Premio de México, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

PUBLICIDAD

La pareja, reportan, llegó tomada de la mano a las inmediaciones del lugar y, además, posó sonriente ante las cámaras de la prensa.

¿Lucero manda indirecta a Michel Kuri?

A horas de que trascendiera que Michel Kuri andaría con Rebeca Sáenz, Lucero recurrió a su cuenta de Instagram para realizar una destacada publicación.

En sus historias, ella compartió una imagen en la que aparece en versión caricatura, pero llama la atención que la musicalizó con su canción ‘Don’t waste my time’.

La letra de dicho tema contiene frases como: “No me hagas perder mi tiempo, tan envuelto en ti. Bebé, si los sentimientos se han ido, no juegues con mi corazón”.

“Tu amor era tan mágico, por eso estoy tan enganchada contigo, tus palabras eran tan sensuales y como un nene tonto te creí”, continúa.

“Todo salió mal cuando me mentiste, porque la oí por teléfono, si no me respetas, es hora de que te vayas”, añade la copla.

Lucero publicó una Historia de Instagram con la canción ‘Don’t waste my time’. Imagen Lucero/Instagram

Hasta el momento, ‘La Novia de América’ no se ha pronunciado puntualmente acerca del alegado romance de Kuri con Sáenz.

Recién en septiembre, ella descartó la posibilidad de regresar con el hombre de negocios: “Realmente, por ahora, tenemos esta cercanía siempre y todo, pero bueno…”.

Lucero sigue soltera

En entrevista con TVNotas, publicada este 22 de octubre, Lucero dejó claro que actualmente, a sus 55 años, se encuentra soltera.

“Estoy muy bien. En paz y con armonía. Eso es lo más importante cuando te sientes enamorado, pero de la vida, y que tienes ilusión”, dijo.

De igual manera, la protagonista de la serie El Gallo De Oro, que puedes ver aquí en ViX, reforzó su aseveración de que no volverá tampoco con Manuel Mijares.

PUBLICIDAD