Como cada año, Lucero le dedica a Mijares una tierna felicitación de cumpleaños

Video Lucero y Mijares intentan felicitar a Lucerito en su cumpleaños, pero salió mal: el divertido video

Lucero Hogaza no dejó pasar la oportunidad de felicitar a su exesposo y padre de sus hijos, Manuel Mijares, en su cumpleaños. A través de su cuenta de Instagram, este 7 de febrero la actriz compartió un mensaje lleno de cariño y buenos deseos para el reconocido artista.

Junto a una foto donde aparece con su expareja, quien cumplió 66 años, la protagonista de 'Lazos de Amor' escribió: "Feliz cumple Mijares, que seas el más feliz hoy y siempre, salud y felicidad a cada paso".

Manuel Mijares retomó la felicitación de la actriz y la compartió en sus historias de Instagram.

Lucero felicita a Mijares por sus 66 años. Imagen Lucero/Instagram

A pesar de su separación tras 14 años de casados y de que cada uno ha tenido otras parejas, la relación entre Lucero y Mijares sigue siendo cercana y amigable, demostrando que el cariño y la admiración mutua perduran a lo largo del tiempo, lo cual ha provocado especulaciones de una posible reconciliación que ellos mismos han desmentido en varias ocasiones.

Incluso, montaron la gira 'Hasta que se nos hizo', la cual tuvo gran éxito en México y Estados Unidos.

La divertida felicitación de Lucerito Mijares a su papá

La adolescente, quien el 2 de febrero cumplió 19 años, le dedicó una breve felicitación al artista acompañada de un divertido video donde su padre aparece.

"¡Feliz cumple al mejor de todos! ¡Gracias por todo siempre papito! Te amo Mijares. The Revenge", se lee.

Además de Lucero y su hija Lucerito, Chantal Andere también felicitó al intérprete de 'Soldado del Amor', así como los fans del cantante, los cuales compartió en sus historias de Instagram.