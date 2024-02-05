Alan Tacher

Lucerito Mijares está “tristísima” porque aún no conoce al hijo de Alan Tacher: le manda este mensaje

La hija de Lucero y Mijares confesó que todavía no ha entablado contacto con Álex Tacher, pese a que en meses pasados hizo público su interés en él. Ella además reiteró que sigue en espera de encontrar el amor.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Así festejó Lucerito Mijares su cumpleaños con un lujoso viaje: "En el lugar que tanto ama"

Lucerito Mijares confesó su desilusión ante el hecho de que todavía no conoce al hijo de Alan Tacher, Álex, sobre quien ya ha revelado que le llama la atención.

Fue en septiembre del año pasado cuando la cantante, de 19 años, se sinceró sobre los hombres de la farándula que le atraen.

PUBLICIDAD

“¿También sabes quién (me gusta)? Lo vi en Instagram y dije: ‘¡Ay, está mono! ¿Qué le pasó?’”, contó a Anette Cuburu durante una plática para su canal de YouTube.

“(Es) muy guapo. Creo que tiene 20 años, entonces: ‘Alexito, repórtate’”, sentenció la hija de Lucero y Manuel Mijares mientras sonreía.

Luego de lo dicho por la artista, durante un segmento de Despierta América, Alan reaccionó afirmando: “Deja que le eche una llamadita a Nueva York a mi hijo, que está estudiando allá”.

Más sobre Lucerito Mijares

Lucerito Mijares responde a supuesta rivalidad con Ángela Aguilar y le manda contundente mensaje
1 mins

Lucerito Mijares responde a supuesta rivalidad con Ángela Aguilar y le manda contundente mensaje

Univision Famosos
¿Quién era Maika Torres, la querida fan a la que Lucero y su hija lloran?: esto se sabe sobre su muerte
3 mins

¿Quién era Maika Torres, la querida fan a la que Lucero y su hija lloran?: esto se sabe sobre su muerte

Univision Famosos
Lucero y su hija están de luto: lloran la muerte de querida fan que estaba desaparecida
3 mins

Lucero y su hija están de luto: lloran la muerte de querida fan que estaba desaparecida

Univision Famosos
"No está en edad": Mijares es tajante ante los deseos de su hija Lucerito de tener novio
2 mins

"No está en edad": Mijares es tajante ante los deseos de su hija Lucerito de tener novio

Univision Famosos
¿Lo quiere como padrastro?: Lucerito Mijares reacciona al supuesto romance de su mamá con José Ron
2 mins

¿Lo quiere como padrastro?: Lucerito Mijares reacciona al supuesto romance de su mamá con José Ron

Univision Famosos
Mijares afirma que su hija Lucerito ya “está cantando mejor” que él y que su mamá Lucero
2 mins

Mijares afirma que su hija Lucerito ya “está cantando mejor” que él y que su mamá Lucero

Univision Famosos
Peso Pluma rompe el corazón a Lucerito Mijares, pero ella ya lo cambió por otro: “Me caso”
2 mins

Peso Pluma rompe el corazón a Lucerito Mijares, pero ella ya lo cambió por otro: “Me caso”

Univision Famosos
¿Ya se armó? Alan Tacher también quiere a Lucerito Mijares para nuera y esto le dijo
2 mins

¿Ya se armó? Alan Tacher también quiere a Lucerito Mijares para nuera y esto le dijo

Univision Famosos
Lucerito Mijares quiere de suegro a presentador de Despierta América: "Repórtate"
2 mins

Lucerito Mijares quiere de suegro a presentador de Despierta América: "Repórtate"

Univision Famosos
Mamá de Lucero así reacciona ante posible reconciliación de la cantante con su ex Mijares
2 mins

Mamá de Lucero así reacciona ante posible reconciliación de la cantante con su ex Mijares

Univision Famosos

“Sería un honor, un placer. La verdad es que Álex es muy buen partido, y Lucero es una niña extraordinaria también. Así que: ¿por qué no unimos dinastía?”, indicó.

Lucerito Mijares está “tristísima” por todavía no conocer al hijo de Alan Tacher

Tras meses de haber externado públicamente su interés por Álex Tacher, Lucerito Mijares desveló que todavía no ha tenido contacto directo con él.

Este 4 de febrero, la también actriz presentó la segunda temporada de la obra de teatro ‘El Mago’, en la cual es protagonista, en un recinto de la Ciudad de México.

Ahí, la prensa mexicana le preguntó si con el retoño del conductor “ya no se hizo nada”, a lo que ella replicó, según mostró Despierta América este lunes: “Estoy tristísima”.

“No, no me bateó, pero no lo conozco, o sea, no he tenido el gusto de conocerlo”, explicó ella al respecto sin ahondar en detalles.

La intérprete, no obstante, compartió que no pierde la esperanza de conectar con Álex y le envió un mensaje: “Espero que pronto se dé, ahora sí que, la amistad”.

Lucerito Mijares continúa deseando el amor

Tal y como lo ha externado antes, Lucerito Mijares reafirmó que sigue abierta a que un hombre conquiste su corazón y entablar una relación.

PUBLICIDAD

“Ahorita no hay un chico en la puerta, pero yo ya lo estoy esperando, ya lo quiero”, expresó en declaraciones mostradas en el canal de YouTube ‘¡A las vivas!’.

Ella detalló que su ‘príncipe azul’ debe ser: “Muy carismático, que tenga personalidad, un pelazo, (…) linda sonrisa, que sea muy respetuoso, justo con toda la gente, que trate a todos por igual”.

Sin embargo, al preguntarle si le gustaría que su futuro novio sea del medio artístico, respondió visiblemente dudosa: “No sé”.

“Por el mismo tema de que mis papás son (Lucero y Mijares), no quiero que se vuelva: ‘Sólo estoy contigo por conveniencia’. Me da flojerita, pero espero pronto encontrar a alguien ideal”, concluyó.

Relacionados:
Alan TacherHijos de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD