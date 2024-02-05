Lucerito Mijares está “tristísima” porque aún no conoce al hijo de Alan Tacher: le manda este mensaje

Video Así festejó Lucerito Mijares su cumpleaños con un lujoso viaje: "En el lugar que tanto ama"

Lucerito Mijares confesó su desilusión ante el hecho de que todavía no conoce al hijo de Alan Tacher, Álex, sobre quien ya ha revelado que le llama la atención.

Fue en septiembre del año pasado cuando la cantante, de 19 años, se sinceró sobre los hombres de la farándula que le atraen.

“¿También sabes quién (me gusta)? Lo vi en Instagram y dije: ‘¡Ay, está mono! ¿Qué le pasó?’”, contó a Anette Cuburu durante una plática para su canal de YouTube.

“(Es) muy guapo. Creo que tiene 20 años, entonces: ‘Alexito, repórtate’”, sentenció la hija de Lucero y Manuel Mijares mientras sonreía.

Luego de lo dicho por la artista, durante un segmento de Despierta América, Alan reaccionó afirmando: “Deja que le eche una llamadita a Nueva York a mi hijo, que está estudiando allá”.

“Sería un honor, un placer. La verdad es que Álex es muy buen partido, y Lucero es una niña extraordinaria también. Así que: ¿por qué no unimos dinastía?”, indicó.

Lucerito Mijares está “tristísima” por todavía no conocer al hijo de Alan Tacher

Tras meses de haber externado públicamente su interés por Álex Tacher, Lucerito Mijares desveló que todavía no ha tenido contacto directo con él.

Este 4 de febrero, la también actriz presentó la segunda temporada de la obra de teatro ‘El Mago’, en la cual es protagonista, en un recinto de la Ciudad de México.

Ahí, la prensa mexicana le preguntó si con el retoño del conductor “ya no se hizo nada”, a lo que ella replicó, según mostró Despierta América este lunes: “Estoy tristísima”.

“No, no me bateó, pero no lo conozco, o sea, no he tenido el gusto de conocerlo”, explicó ella al respecto sin ahondar en detalles.

La intérprete, no obstante, compartió que no pierde la esperanza de conectar con Álex y le envió un mensaje: “Espero que pronto se dé, ahora sí que, la amistad”.

Lucerito Mijares continúa deseando el amor

Tal y como lo ha externado antes, Lucerito Mijares reafirmó que sigue abierta a que un hombre conquiste su corazón y entablar una relación.

“Ahorita no hay un chico en la puerta, pero yo ya lo estoy esperando, ya lo quiero”, expresó en declaraciones mostradas en el canal de YouTube ‘¡A las vivas!’.

Ella detalló que su ‘príncipe azul’ debe ser: “Muy carismático, que tenga personalidad, un pelazo, (…) linda sonrisa, que sea muy respetuoso, justo con toda la gente, que trate a todos por igual”.

Sin embargo, al preguntarle si le gustaría que su futuro novio sea del medio artístico, respondió visiblemente dudosa: “No sé”.