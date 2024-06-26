Video de Lucerito Mijares se vuelve viral por mostrar cómo trata a pequeña fan

Video Lucerito Mijares confiesa lo que sintió al escuchar las burlas sobre su apariencia

Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, se ha convertido en una de las celebridades juveniles más importantes del momento.

Gracias a su talento, ella no solamente protagoniza la obra musical ‘El Mago’, sino que también participó en el exitoso programa Juego de Voces, de Univision.

Independientemente de sus habilidades artísticas, la cantante ha llamado la atención por su vida personal, como cuando confesó que Eduardo Capetillo Jr. le parece “bien guapo”.

Ahora, la también actriz cobró relevancia en redes sociales por la manera en la que trató a una niña que es su admiradora.

Lucerito Mijares hace advertencia a pequeña fanática

Este 25 de junio, la cuenta de TikTok ‘luceromijaresfan’ publicó un video en el que se puede apreciar a la aún adolescente escribiendo sobre un papel.

A los segundos, Lucerito Mijares lanza un aviso: “Es tu último momento para abrazarme”, tras lo cual levanta la mirada.

Entonces, la cámara enfoca a una pequeña, quien sonríe tímidamente y comienza a caminar hacia la artista.

“¿No quieres? ¡Bueno!”, expresa la intérprete antes de que la nena finalmente la tome por la cintura con afecto.

Ante el gesto de su seguidora, el retoño de la llamada ‘Novia de América’ tiene una evidente reacción de alegría, pues logró que ella olvidara su vergüenza.

El clip rápidamente se viralizó en la plataforma digital y los usuarios recurrieron a la sección de comentarios para manifestar su fascinación por la estrella.

“¿Se puede ser más adorable, talentosa y calidad de persona que ella? La amo”, “Eres tan genuina y hermosa”, “Tiene muy buena vibra”, se lee en las interacciones.

Lucerito Mijares sabe que ha “logrado” la aceptación del público

En entrevista con la revista Caras, en mayo, Lucerito Mijares se sinceró acerca del apoyo que recibe del público desde su debut.

“Ahora que lo he estado haciendo a nivel profesional (la música y el baile), me encanta. La gente ha reaccionado de una manera increíble, lo cual agradezco mucho pues al final son ellos los que comprar un boleto para el teatro o el concierto para verte”, dijo.

“Porque yo lo he hecho, pues yo he comprado boletos para ver a mis artistas para poder disfrutarlos en escena, y lo mismo que espero de ellos y que no me defrauden, es lo que yo intento hacer dando lo mejor de mí, y pues creo que lo he logrado y que le caigo bien a la gente (risas)”, añadió.