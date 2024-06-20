Lucerito Mijares debuta en Europa y sus papás demuestran que son sus mayores fans

Video Lucerito Mijares confiesa lo que sintió al escuchar las burlas sobre su apariencia

Lucerito Mijares hizo su debut en tierras europeas luego de haberse iniciado como estrella de teatro musical con la obra ‘El Mago’ en abril de 2023.

En tan importante ocasión, sus padres, Lucero y Manuel Mijares, no sólo estuvieron a su lado, sino que demostraron ser sus más grandes admiradores.

Lucerito Mijares debutó en Europa y sus papás no pararon de aplaudirle

Lucerito Mijares llevó su talento hasta Madrid, España, pues fue la invitada de los Premio Unlock Her Future 2024, edición Latinoamérica.

Lucerito Mijares estuvo acompañada de sus papás, Lucero y Mijares, al estar como invitada en Premio Unlock Her Future 2024. Imagen Juan Naharro Gimenez/Getty Images for The Bicester Co

El destacado evento se llevó a acabo la noche de este 19 de junio en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

A su paso por la alfombra roja, la joven externó su emoción por poder demostrar su capacidad artística fuera de su país natal.

“Me gusta mucho cantar y qué mejor que hacerlo en este lugar nuevo para mí, también este nuevo país, este nuevo recinto e incluso otro continente pues estamos bastante lejos de México”, dijo en entrevista con Heraldo.

Por su parte, Lucero expresó al medio: “Feliz de estar aquí y además acompañando a mi niña, que viene a cantar hoy para engalanar este evento que es tan lindo”.

En un instante de la ceremonia, Lucerito subió al escenario para interpretar un popurrí de éxitos, entre los que incluyó ‘Proud Mary, ‘Nena’ y ‘Vivir así es morir de amor’.

LUCERO MIJARES ES UNA GRAN ARTISTA Y UNA GRAN ESTRELLA✨, nació para brillar y lo está logrando👑💖 pic.twitter.com/crBvYNoVgQ — Mila✨🇪🇦💖 (@milalucerina) June 19, 2024

Lucero y Mijares los mayores fanáticos de Lucerito

Mientras Lucerito Mijares realizaba su presentación, Lucero y Mijares le demostraron su apoyo desde el público.

Los veteranos cantantes fueron captados gozando al máximo del ‘show’, bailando y coreando los reconocidos temas.

Además, la protagonista de telenovelas como Soy Tu Dueña, que puedes ver aquí en ViX, pronunció su entusiasmo por lo que hizo su retoño.

“Cada día la admiro más. Qué gran noche, qué grandes momentos”, escribió para describir un clip en el que, junto a su ex, sale deleitándose del espectáculo, y que subió a Instagram.

Lucero externó lo orgullosa que está de su hija Lucerito Mijares. Imagen Lucero/Instagram

Lucero Mijares feliz ante sus proyectos

El pasado mes de mayo, Lucerito Mijares concedió una entrevista a Caras. Ella habló de cómo se siente ahora que está emprendiendo su carrera.

“Para mí, que me hayan dado este espacio en el medio artístico me encanta, pues desde muy chica he estado involucrada en la música y el baile, y soñaba con este momento”, mencionó.

“Ahora que lo he estado haciendo a nivel profesional, me encanta. La gente ha reaccionado de una manera increíble, lo cual agradezco mucho, pues al final son ellos los que compran un boleto para el teatro o el concierto para verte”, agregó.