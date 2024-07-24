Lucero Mijares

¿Va que vuela para protagonista? Lucerito Mijares debuta en las telenovelas al lado de su papá

La artista de 19 años finalmente está incursionando en el mundo de los melodramas mexicanos, en el cual su mamá, Lucero, ha marcado historia. La joven no lo hizo sola pues su padre la acompañó en el importante momento.

Lucerito Mijares finalmente está siguiendo los pasos de su mamá, Lucero, en las telenovelas mexicanas, donde ha marcado historia.

La aún adolescente inició esta nueva etapa en su carrera artística con la mejor compañía, la de su papá, Manuel Mijares.

Lucerito Mijares debutó así en las telenovelas

Este 23 de julio, sorpresivamente se reveló que Lucerito Mijares y su padre formarán una parte muy importante de El Ángel De Aurora, nuevo proyecto de TelevisaUnivision.

Fue durante la presentación del melodrama, en la Ciudad de México, que se dio a conocer que el dúo interpreta el tema principal, llamado ‘Encontrarnos de nuevo’.

La joven artista debutó en las telenovelas junto a Manuel cantando por primera vez la canción frente a los medios de comunicación y el elenco, encabezado por Jorge Salinas y Natalia Esperón.

Lucerito Mijares y su papá, Manuel Mijares, interpretando ‘Encontrarnos de nuevo’.
Lucerito Mijares y su papá, Manuel Mijares, interpretando ‘Encontrarnos de nuevo’.
Imagen Mezcalent

Para la importante ocasión, ellos se coordinaron en los atuendos, luciendo conjuntos de saco y pantalón en tonos oscuros.

En el escenario, padre e hija demostraron la complicidad que tienen para entonar la copla que trata del amor incondicional.

Lucerito Mijares ahora incursiona en el mundo de las telenovelas.
Lucerito Mijares ahora incursiona en el mundo de las telenovelas.
Imagen Mezcalent

Con su colaboración con Manuel, Lucerito repite lo que alguna vez hizo su mamá, Lucero, para el melodrama ‘El privilegio de amar’, de 1998.

La expareja interpretó el tema homónimo, que sirvió para la introducción de la novela, estelarizada por Adela Noriega y René Strickler.

En sus historias de Instagram, la estrella en ascenso ‘reposteó’ videos en los que se puede apreciar el mini ‘show’ que ofrecieron.

Lucerito Miajares presumió su debut en las telenovelas en Instagram.
Lucerito Miajares presumió su debut en las telenovelas en Instagram.
Imagen Lucerito Mijares/Instagram

¿Lucero Mijares actuará en una telenovela?

En julio del año pasado, Lucerito Mijares empezó su trayectoria en la actuación al interpretar a ‘Dorothy’ en la obra musical ‘El Mago’.

Desde entonces, ella se ha ganado el cariño y la admiración de quienes han podido verla, que se cuestionan si más adelante podrán disfrutarla en una trama de la ‘pantalla chica’.

Ante la duda, en marzo se sinceró sobre sus planes al respecto con Despierta América: “Creo que es algo que también puedo probar algún día”.

“Nunca he grabado algo como una novela, pero cada vez que veo a mi mamá pues sí me gustaría, me llama mucho la atención”, externó.

Previamente, en diciembre de 2023, ella confesó a la reportera Berenice Ortiz lo que le haría pensar aceptar estar en una telenovela: “El llamado a las 5 de la mañana, diario, me parte, no puedo”.

Lucero MijaresLucero Hijos de famososTelenovelasPremios Juventud

