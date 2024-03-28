¿Lucerito Mijares actuará en el mundo de las telenovelas como su mamá? Ella responde

Video Lucerito imita a su mamá y esta vez la voz le sale idéntica: hasta los gestos son los mismos

Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, debutó como actriz en julio de 2023 al interpretar a ‘Dorothy’ en la obra musical ‘El Mago’.

“¡Estoy muy emocionada! ¿Qué opinan?”, dijo previamente en marzo de ese año en un video con el que anunció que participaría en el proyecto. “Va a estar bien padre, la vamos a pasar muy bien”.

PUBLICIDAD

A casi un año de que se inició en la actuación, la cantante acaba de revelar si está en sus planes incursionar en los melodramas, género en el que su madre ha destacado.

Lucerito Mijares dice si le gustaría actuar en telenovelas

En el marco del Día Mundial del Teatro, celebrado este 27 de marzo, Lucerito Mijares concedió una entrevista a la reportera Lupita Andrade de Despierta América.

La periodista le puntualizó a la artista, de 19 años, que “todos decían, ‘igual y se va por las novelas como su mamá’”, por lo que ella se sinceró sobre si le agradaría trabajar en ellas.

“La verdad, digo nunca he grabado algo como una novela, pero cada vez que veo a mi mamá pues sí me gustaría, me llama mucho la atención”, reconoció.

“Creo que es algo que también puedo probar algún día”, sentenció el retoño de Lucero, quien protagonizó Soy Tu Dueña, que puedes ver aquí en ViX.

La aún adolescente puntualizó que algo que le agrada de estar en el escenario teatral es que logra ver cómo reacciona la gente a lo que está pasando.

“Ahí puedes ver cómo reaccionan y creo que eso a mí me fascina, me pone súper contenta ver las risas y las lágrimas de la gente”, explicó.

En diciembre de 2023, Lucerito externó la razón por la que quizá pensaría dos veces aceptar formar parte de una telenovela.

“El llamado a las 5 de la mañana, diario, me parte, no puedo. No aguanto ni a las 10 de la mañana, me cuesta muchísimo trabajo”, indicó en declaraciones presentadas por Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

Sin embargo, dejó claro que no se cerraba a la posibilidad: “Si alguna vez se arma una 'noveluca', yo más que feliz”.

PUBLICIDAD

Lucero impulsa así a su hija Lucerito

En medio de la promoción de la serie El Gallo de Oro, igualmente disponible en ViX, Lucero expresó su emoción porque su hija ya está en el mundo del entretenimiento.

“Eso me tiene tan feliz, tan realizada y agradecida”, compartió en una charla con ‘La hora ¡Hola!’ en octubre del año pasado.

Asimismo contó cómo motiva a ‘La beba’, el apodo cariñoso con que la llama: “Teniendo el talento que ella tiene, si sabe ser disciplinada, entregada, tener tenacidad, esforzarse todos los días por lograr sus sueños”.