Victoria Kjær Theilvig, ganadora de Miss Universe 2024, se pronunció sobre el desencuentro público que protagonizaron Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe en Tailandia.

Luego de que la mexicana alzara la voz y abandonara la ceremonia de imposición de bandas oficiales, la actual Miss Universe y representante de Dinamarca salió detrás de ella, manifestando ante la prensa que había decidido retirarse en apoyo a Fátima.

“Esto es sobre los derechos de las mujeres. Lo siento mucho, necesitamos hacer algo más grande. Tenemos respeto por todos, pero no es así como se pueden manejar las cosas”, dijo este 4 de noviembre.

“Destrozar a otra chica es más que irrespetuoso y no es nada que yo como persona pueda apoyar. Por eso estoy tomando mi abrigo y me voy”, aseveró antes de alejarse de las cámaras.

En medio de la polémica, Victoria Kjær Theilvig volvió a pronunciarse sobre el tema desde su cuenta de Instagram, donde expresó nuevamente su apoyo a Fátima Bosch.

“Siempre orgullosa de mi Fátima Bosch. Defenderse a uno mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos de amor propio y fortaleza más importantes que puedes demostrar. Significa saber lo que vales, establecer límites y no permitir que nadie ni nada menosprecie tu voz ni tu valor”, escribió.

Así expresó Victoria Kjær Theilvig su apoyo Fátima Bosch. Imagen Victoria Kjær Theilvig / Instagram



“Se trata de reconocer que tienes derecho a ser escuchada, a expresar tus opiniones y a perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos que se presenten. ¡Ya basta! ¡Nuestras voces se escucharán fuerte y claro!”, subrayó.

Fátima Bosch no abandonará Miss Universe 2025

George Figueroa, director de Miss Universe México, reveló que Fátima Bosch no abandonará el certamen de belleza tras lo sucedido con Nawat Itsaragrisil, quien públicamente la llamó “tonta” y “cabeza hueca”.

“Definitivamente, fue una acción completamente negativa y desaprobamos porque antes que nada ella representa una mujer extraordinaria, con valores, inteligencia y un enorme corazón”, dijo a ‘Sale el Sol’.

