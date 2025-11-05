Video ¿Qué pasó con Fátima Bosch en Miss Universe 2025? El conflicto con Nawat Itsaragrisil

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, ha sido sancionado y su participación en los eventos de Miss Universo ha sido restringida luego del tenso altercado donde insultó a Fátima Bosch, la representante de Miss Universe México.

El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, se pronunció en defensa de la mexicana y anunció las consecuencias corporativas y legales contra Itsaragrisil.

Miss Universo anuncia las sanciones contra Nawat Itsaragrisil

Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, tomó medidas contundentes contra Nawat Itsaragrisil, alegando que había "olvidado el verdadero significado de lo que significa ser un anfitrión genuino".

Rocha informó que se tomarán "acciones corporativas y legales" contra Itsaragrisil "como consecuencia y resultado de la serie de actos malintencionados".

El copropietario destacó la gravedad de las acciones de Nawat, señalando que él humilló, insultó y le faltó al respeto a la mexicana. Además, denunció el "grave abuso de llamar a seguridad para intimidar a una mujer indefensa".

Fátima Bosch fue insultada por Nawat Itsaragrisil

El desencuentro entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch se originó durante una reunión preliminar, en la ceremonia de imposición de bandas oficiales. El director tailandés acusó a Bosch de supuestamente no promover a Tailandia, el país anfitrión.

El intercambio de palabras escaló rápidamente, momento en el que Nawat la llamó “tonta” y “cabeza hueca". Como reacción a los insultos, Bosch abandonó la habitación, siendo seguida por varias participantes, incluyendo a Miss Irak y Miss Universo 2024. Según reportes de medios locales, Nawat intentó detener la salida de las concursantes con una advertencia: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.

A su salida, Fátima Bosch rompió el silencio, declarando que, aunque amaba y respetaba a Tailandia, la acción del director “no fue respetuosa”. Explicó que él la atacó y le dijo que se callara, y que la había llamado "tonta" porque tenía problemas con la organización.

Bosch sentenció que las mujeres empoderadas usan esta plataforma y nadie puede silenciar su voz.

Director de Miss Universe Tailandia se disculpó

Nawat Itsaragrisil pidió perdón por medio de un ‘live’ en TikTok horas después del incidente.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien fue afectado, me disculpo con cada uno”, lamento.