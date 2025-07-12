Lili Estefan sintió que "falló" como madre al no lograr que su hija hablara español

Video Hija de Lili Estefan tomó drástica decisión para mejorar su español: se alejó de sus amigas

Lina Luaces se coronó como Miss Universe Cuba 2025 el 8 de julio y su madre, Lili Estefan, ha compartido lo orgullosa que está de ella, pero recientemente confesó que en un momento sintió que "falló" como madre por no haber logrado que su hija hablara español.

"Tener la responsabilidad de criarla, de enseñarla, de darle buen ejemplo y me sentía como que yo había fallado en esa parte. Yo decía, '¿Por qué yo le hablo en español tanto? Porque yo trabajo en el mercado hispano y Lina no me acaba hablar en español", se cuestionó la presentadora en una confesión que hizo en las redes sociales de El Gordo y La Flaca.

Sin embargo, la repuesta de su hija del por qué no dominaba el idioma de sus raíces fue sencilla: "Ella me decía, 'mami, mis amigas, nadie habla español'", compartió Estefan.

Para La Flaca ver a Lina desenvolverse en castellano ha sido lo mejor de su incursión en el certamen de belleza.

" Verla hablar en español es el orgullo más grande que yo puedo vivir viendo a mi hija con esa corona puesta. Así es que, ¿qué se siente? ¡Ay, mamá! 10,000 palabras no pudieran explicarles".

Lili también compartió que lamenta que las nuevas generaciones de los descendientes de cubanos exiliados en Estados unidos no hablen con el idioma de sus raíces.

"La nueva generación de cubanos aquí en el exilio están perdiendo el español y yo he sido una de esas madres que me la paso constantemente arriba de ellos: 'Por favor, hablen su idioma de donde vinieron sus padres'".

Lina Luaces tomó una drástica decisión para mejorar su español

La hija de Lili Estefan reconoció que se arrepiente de no haber tomado el consejo que siempre le dio su madre respecto a que hablara en español, pues tuvo que alejarse de sus amigas y solo rodearse de gente que pudiera ayudarla a mejorar en el idioma.

"Ella tenía razón, porque siempre me decía que me iba a arrepentir de no hablar español en la casa", confesó la joven en su visita en El Gordo y La Flaca el 10 de julio.

Lina decidió alejarse de sus amigas que no hablan español por un tiempo: "Yo les dije perdóname, pero por estos dos meses necesito estar un poquito alejada porque solamente puedo andar con gente que me puede hablar en español, ayudarme, corregirme", explicó en el show.