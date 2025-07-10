¿Cuánto mide Lina Luaces, hija de Lili Estefan que ganó Miss Universe Cuba 2025?

Video “La pasé muy mal”: Lili Estefan confiesa difíciles momentos que vivió con su hija en Miss Universe Cuba

Lina Luaces tiene 22 años y es mucho más alta que su madre, la presentadora Lili Estefan. El pasado 8 de julio, la modelo ganó la corona de Miss Universe Cuba 2025, por lo que el próximo noviembre será la encargada de representar a la isla en el certamen internacional de Miss Universo 2025.

Tras su triunfo en el Parque Milander de Hialeah, Florida, una de las cosas que más han llamado la atención es la altura de Lina, quien a pesar de su corta edad es bastante alta.

¿Cuánto mide la hija de Lili Estefan?

En 2019, Lina reveló en su canal de YouTube que medía "entre 5'11 y 6 pies" (1.5 m y 1.82 m) de altura. Esa misma ocasión, también ventiló que la presentadora de El Gordo y La Flaca "medía 5.6 pies" (1.70 m) mientras que su padre, Lorenzo Luaces, "6.3 o 6.4 pies" (1.92 o 1.95 m).

En mayo de ese mismo año, Lili Estefan celebró que su hija fuera más alta que ella. En Instagram, ‘La Flaca’ compartió una fotografía en la que aseguró que, a pesar de la altura, Lina nunca dejaría de ser su bebé.

“¡Disfrutando a mi chiquitica! Que ya es más alta que yo, pero para nosotros nuestros hijos siempre serán nuestros bebés", escribió.

Su altura la impulsó a ser modelo

Desde muy pequeña, Lina Luaces se inclinó por el mundo artístico, específicamente el baile y el modelaje. Al igual que su mamá, practicó por varios años ballet. Incluso, estudió en Lourdes Academy, de donde se graduó en junio de 2020.

La futura representante de Cuba en Miss Universo 2025 consiguió su primer contrato como modelo en la agencia Paragon Model Management, desfilando por primera vez en la Semana de la Moda de Nueva York 2023.