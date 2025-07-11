Hija de Lili Estefan revela por qué temía concursar en Miss Universe Cuba y el consejo clave de su mamá

Video Lili Estefan reacciona tras coronación de su hija en Miss Universe Cuba: estaba que no lo podía creer

Lina Luaces, hija Lili Estefan y actual Miss Universe Cuba 2025, regresó al set de El Gordo y La Flaca este 10 de julio para hablar sobre su reciente triunfo y sus planes a futuro.

Durante la entrevista, Lina, de 22 años, reveló uno de sus mayores temores al embarcarse en este camino que, según su madre, la proyecta como la "futura Miss Universo del mundo".

PUBLICIDAD

¿A qué le temía Lina Luaces?

Desde niña, Lina soñó con ser Miss Universo, dibujándose con la corona y sabiendo en su corazón lo que quería hacer. Sin embargo, confesó que "por mucho tiempo no me lancé por el miedo".

El temor que más la detenía era "el miedo del público", no de las demás concursantes. Afortunadamente, este temor ya no la paraliza, pues "ya lo está haciendo".

“Ya como mujer, yo sé que no quería mirar para atrás y arrepentirme de no lanzarme", afirmó.

El certamen Miss Universe es una plataforma que ha ayudado a Lina a mostrar más de sí misma. Aunque muchos le sugieren ser actriz porque con el modelaje "no puedes hablar, no puedes enseñar quién eres o tu corazón", este concurso le permite que la gente la conozca "más como Lina”: “La niña que soy, que no es solamente soy una cara o un cuerpo que modela ropa, también tengo un corazón".

Hija de Lili Estefan sigue un consejo clave de su madre

Su madre, Lili Estefan, ha sido una pieza fundamental en este proceso, no solo en su crianza, sino también en el certamen. Lina destacó que su mamá siempre le enseñó a no competir "con otras mujeres, solamente con mi mismo".

Busca ser "una mejor mejor”: “Ella siempre me enseñó que no necesito competir con otras mujeres, solamente con mi misma. Siempre trato de ser una mujer mejor”.

La disciplina, inculcada por su madre, es también una clave para Lina, quien repite la frase de Lili: "Sin la disciplina no llegas ni a la esquina".

PUBLICIDAD