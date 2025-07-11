Lina Luaces

Hija de Lili Estefan revela por qué temía concursar en Miss Universe Cuba y el consejo clave de su mamá

Lina Luaces se sinceró sobre el miedo que tenía antes de decidirse a participar en Miss Universe Cuba. Además, compartió el valioso consejo que le dio su mamá, Lili Estefan.

Univision picture
Por:Univision
Video Lili Estefan reacciona tras coronación de su hija en Miss Universe Cuba: estaba que no lo podía creer

Lina Luaces, hija Lili Estefan y actual Miss Universe Cuba 2025, regresó al set de El Gordo y La Flaca este 10 de julio para hablar sobre su reciente triunfo y sus planes a futuro.

Durante la entrevista, Lina, de 22 años, reveló uno de sus mayores temores al embarcarse en este camino que, según su madre, la proyecta como la "futura Miss Universo del mundo".

PUBLICIDAD

¿A qué le temía Lina Luaces?

Desde niña, Lina soñó con ser Miss Universo, dibujándose con la corona y sabiendo en su corazón lo que quería hacer. Sin embargo, confesó que "por mucho tiempo no me lancé por el miedo".

Más sobre Lina Luaces

Hija de Lili Estefan responde si se ha hecho “arreglitos” tras ganar Miss Universe Cuba
0:56

Hija de Lili Estefan responde si se ha hecho “arreglitos” tras ganar Miss Universe Cuba

Univision Famosos
Hija de Lili Estefan habla de la enfermedad incurable que padece y cómo la ha llevado
1:00

Hija de Lili Estefan habla de la enfermedad incurable que padece y cómo la ha llevado

Univision Famosos
Lina Luaces confiesa que no se sentía merecedora de su “suerte” y responde a críticas por su acento
1:06

Lina Luaces confiesa que no se sentía merecedora de su “suerte” y responde a críticas por su acento

Univision Famosos
Lina Luaces confiesa que antes de participar en Miss Universe Cuba 2025 se sentía "incomprendida"
2 mins

Lina Luaces confiesa que antes de participar en Miss Universe Cuba 2025 se sentía "incomprendida"

Univision Famosos
¡Como reinas! Lili Estefan y su hija Lina Luaces arrasan en exclusivo evento de ‘Freakier Friday'
1:07

¡Como reinas! Lili Estefan y su hija Lina Luaces arrasan en exclusivo evento de ‘Freakier Friday'

Univision Famosos
Lina Luaces se transforma en ‘Rosalinda’ y rinde homenaje a su tía Thalía: ella reacciona
1:13

Lina Luaces se transforma en ‘Rosalinda’ y rinde homenaje a su tía Thalía: ella reacciona

Univision Famosos
Lina Luaces lanza contundente mensaje en medio de polémica por su triunfo: Lili Estefan reacciona
1 mins

Lina Luaces lanza contundente mensaje en medio de polémica por su triunfo: Lili Estefan reacciona

Univision Famosos
Lina Luaces se somete a tratamiento: así se prepara para Miss Universo
1:04

Lina Luaces se somete a tratamiento: así se prepara para Miss Universo

Univision Famosos
Ventilan secreto de Lina Luaces: este es el tratamiento al que se somete la Miss Universe Cuba 2025
1 mins

Ventilan secreto de Lina Luaces: este es el tratamiento al que se somete la Miss Universe Cuba 2025

Univision Famosos
Emilio Estefan reacciona a rumores de que pagó millones para “asegurar” el triunfo de Lina Luaces
1:00

Emilio Estefan reacciona a rumores de que pagó millones para “asegurar” el triunfo de Lina Luaces

Univision Famosos

El temor que más la detenía era "el miedo del público", no de las demás concursantes. Afortunadamente, este temor ya no la paraliza, pues "ya lo está haciendo".

“Ya como mujer, yo sé que no quería mirar para atrás y arrepentirme de no lanzarme", afirmó.

El certamen Miss Universe es una plataforma que ha ayudado a Lina a mostrar más de sí misma. Aunque muchos le sugieren ser actriz porque con el modelaje "no puedes hablar, no puedes enseñar quién eres o tu corazón", este concurso le permite que la gente la conozca "más como Lina”: “La niña que soy, que no es solamente soy una cara o un cuerpo que modela ropa, también tengo un corazón".

Hija de Lili Estefan sigue un consejo clave de su madre

Su madre, Lili Estefan, ha sido una pieza fundamental en este proceso, no solo en su crianza, sino también en el certamen. Lina destacó que su mamá siempre le enseñó a no competir "con otras mujeres, solamente con mi mismo".

Busca ser "una mejor mejor”: “Ella siempre me enseñó que no necesito competir con otras mujeres, solamente con mi misma. Siempre trato de ser una mujer mejor”.

La disciplina, inculcada por su madre, es también una clave para Lina, quien repite la frase de Lili: "Sin la disciplina no llegas ni a la esquina".

PUBLICIDAD

A pesar de su preparación, el camino no estuvo exento de desafíos. Lina reveló que se lastimó la espalda la semana antes del certamen, lo cual le causó mucha frustración, pues era la semana crucial para darlo todo. Tuvo que guardar reposo, recibir inyecciones y medicamentos fuertes para poder dar lo mejor hasta el final.

Relacionados:
Lina LuacesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD