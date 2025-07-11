Lina Luaces

Hija de Lili Estefan dice cómo mejoró su español para Miss Cuba: se alejó "poquito" de algunas amigas

Lina Luances, quien acaba de convertirse en Miss Universe Cuba 2025, tuvo el desafío de perfeccionar su español. En su visita a El Gordo y La Flaca, ella explicó cómo fue el proceso y la importancia de hablar este idioma porque "son nuestras raíces" hispanas.

Video Hija de Lili Estefan dice por qué no participó en Miss Universe USA: “No me siento americana”

Lina Luaces, la recién coronada Miss Universe Cuba 2025 e hija de Lili Estefan, compartió detalles sobre la intensa preparación que la llevó a su triunfo.

Más allá de las pasarelas y el modelaje, Lina reveló un compromiso personal significativo: su esfuerzo por perfeccionar el español, un idioma que, a pesar de sus raíces, no siempre fue su principal medio de comunicación en casa.

Lina Luaces se comprometió a mejorar su español

Durante su visita al set de El Gordo y La Flaca, donde regresó tras su debut a los 9 años, la hija de Lili Estefan explicó que en su hogar, aunque su madre le habla en español, ella a menudo le responde en inglés.

Esta dinámica habitual planteó un desafío y un propósito para el certamen. "Yo siempre le hablo en español y me contesta en inglés", comentó Lili Estefan este 10 de julio, expresando su asombro por la dedicación de su hija.

Para lograr una inmersión completa en el idioma, Lina tomó medidas drásticas antes del concurso. Confesó que se mantuvo por un tiempo "un poquito alejada" de aquellas amigas que no hablaban español.

Su objetivo era claro: rodearse de personas que pudieran apoyarla y corregirla en el idioma. "Yo les dije perdóname, pero por estos dos meses necesito estar un poquito alejada porque solamente puedo andar con gente que me pueden hablar en español, ayudarme a corregirme cuando a lo mejor no digo una palabra correcta", relató Lina.

Hija de Lili Estefan remarca la importancia de hablar español

Este esfuerzo no fue solo por el concurso, sino que Lina lo ve como una misión más profunda. La plataforma de Miss Universe Cuba ha sido, para ella, un medio para recordar que "el español son nuestras raíces".

Subrayó que el hecho de haber nacido fuera de Cuba no debe impedirle a los jóvenes representar su isla.
Lili Estefan, muy orgullosa, afirmó que Lina es un "vivo ejemplo" de que, a pesar de nacer fuera, se pueden recordar y honrar las raíces hispanas.

