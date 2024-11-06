Restos de Liam Payne son trasladados a Londres: así sería su ‘regreso a casa’

Video Cuerpo de Liam Payne y su padre por fin parten desde Argentina hacia Londres: video

A casi un mes de la trágica muerte de Liam Payne, los restos del exintegrante de One Direction fueron trasladados a Londres, Inglaterra, donde se llevaría a cabo su funeral.

Este miércoles 6 de noviembre, TeleShow reportó que, después de un duro proceso para repatriar el cuerpo de Liam, Geoff Payne abandonó Argentina “a las 13:30” horas con los restos de su hijo en el vuelo British Airways.

Así sería el ‘regreso a casa’ de Liam Payne

Los restos de Liam Payne habrían sido trasladados del Cementerio Británico, de Buenos Aires, al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde el padre del fallecido cantante habría realizado los trámites de migración en compañía de elementos de seguridad.

De acuerdo con TeleShow, el cuerpo de Liam Payne habría sido trasladado en una caja de color negro, dentro de la cual se encontraría el féretro que, a su vez, habría sido envuelto en plástico para protegerlo de posibles turbulencias dentro de la bodega de equipaje.

Cuerpo de Liam Payne fue embalsamado a principios de noviembre

El lunes 4 de noviembre, el cuerpo de Liam Payne fue trasladado al Cementerio Británico donde fue embalsamado después de dos semanas de trámites burocráticos, según reveló el diario La Nación.

Una fuente indicó a Us Weeky que el proceso de embalsamamiento “podría durar unas 48 horas” y que serviría para “preservar el cuerpo para el viaje de regreso” a Londres, Inglaterra, donde sería su sepelio.

“La misa de despedida de Liam se llevará a cabo en la famosa Catedral de San Pablo de la ciudad, y luego será enterrado”, se especificó.

El martes 5 de noviembre, el papá de Liam Payne visitó por última vez el memorial de su hijo a las afueras del hotel CasaSur, ubicado en Palermo, donde el exintegrante de One Direction perdió la vida tras caer desde el tercer piso. Antes de partir del lugar, Geoff Payne encendió una vela blanca y la colocó en el improvisado memorial.

Padre de Liam Payne visitó por última mes el memorial que fans construyeron en honor a su fallecido hijo. Imagen The Grosby Group



Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa".