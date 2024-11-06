Liam Payne

Restos de Liam Payne son trasladados a Londres: así sería su ‘regreso a casa’

Geoff Payne, padre del fallecido cantante, abandonó Argentina la mañana de este miércoles 6 de noviembre, luego de un duro proceso para repatriar el cuerpo del fallecido músico.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Cuerpo de Liam Payne y su padre por fin parten desde Argentina hacia Londres: video

A casi un mes de la trágica muerte de Liam Payne, los restos del exintegrante de One Direction fueron trasladados a Londres, Inglaterra, donde se llevaría a cabo su funeral.

Este miércoles 6 de noviembre, TeleShow reportó que, después de un duro proceso para repatriar el cuerpo de Liam, Geoff Payne abandonó Argentina “a las 13:30” horas con los restos de su hijo en el vuelo British Airways.

PUBLICIDAD

Así sería el ‘regreso a casa’ de Liam Payne

Los restos de Liam Payne habrían sido trasladados del Cementerio Británico, de Buenos Aires, al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde el padre del fallecido cantante habría realizado los trámites de migración en compañía de elementos de seguridad.

Más sobre Liam Payne

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante
1 mins

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante

Univision Famosos
Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más
2 mins

Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más

Univision Famosos
Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”
3 mins

Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte
2 mins

Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida
2 mins

Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida

Univision Famosos
Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa
2 mins

Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa

Univision Famosos
Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión
3 mins

Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión

Univision Famosos
Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte
2 mins

Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte

Univision Famosos
Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor
1 mins

Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor

Univision Famosos
Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte
2 mins

Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte

Univision Famosos

De acuerdo con TeleShow, el cuerpo de Liam Payne habría sido trasladado en una caja de color negro, dentro de la cual se encontraría el féretro que, a su vez, habría sido envuelto en plástico para protegerlo de posibles turbulencias dentro de la bodega de equipaje.

Cuerpo de Liam Payne fue embalsamado a principios de noviembre

El lunes 4 de noviembre, el cuerpo de Liam Payne fue trasladado al Cementerio Británico donde fue embalsamado después de dos semanas de trámites burocráticos, según reveló el diario La Nación.

Una fuente indicó a Us Weeky que el proceso de embalsamamiento “podría durar unas 48 horas” y que serviría para “preservar el cuerpo para el viaje de regreso” a Londres, Inglaterra, donde sería su sepelio.

“La misa de despedida de Liam se llevará a cabo en la famosa Catedral de San Pablo de la ciudad, y luego será enterrado”, se especificó.

El martes 5 de noviembre, el papá de Liam Payne visitó por última vez el memorial de su hijo a las afueras del hotel CasaSur, ubicado en Palermo, donde el exintegrante de One Direction perdió la vida tras caer desde el tercer piso. Antes de partir del lugar, Geoff Payne encendió una vela blanca y la colocó en el improvisado memorial.

Padre de Liam Payne visitó por última mes el memorial que fans construyeron en honor a su fallecido hijo.
Padre de Liam Payne visitó por última mes el memorial que fans construyeron en honor a su fallecido hijo.
Imagen The Grosby Group


Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa".


Relacionados:
Liam PayneMuertes de famososOne DirectionFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD