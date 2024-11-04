Funeral de Liam Payne ya tendría fecha: esto faltaría hacer con su cuerpo

Video Último video que Liam Payne publicó horas antes de su trágica muerte: así lucía el ex One Direction

Liam Payne podría finalmente ser despedido en honras fúnebres a tres semanas desde su terrible muerte a los 31 años.

El exintegrante de One Direction perdió la vida el pasado 16 de octubre luego de caer, unos 45 pies, desde el balcón de su habitación en un hotel de Buenos Aires, Argentina.

Cuerpo de Liam Payne sería enviado a Reino Unido

A días de lo sucedido, Daily Mail dio a conocer, este 2 de noviembre, que presuntamente el funeral de Liam Payne se llevará a cabo “la próxima semana”.

Según el medio, las autoridades locales han completado los trámites necesarios para permitir que los restos del cantante regresen a su país natal.

Luego de su fallecimiento, peritos realizaron una autopsia a la estrella pop, descubriendo que su deceso se debió a un “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa”, reportó The New York Times.

Por su parte, Us Weekly señaló que el cadáver del también compositor fue trasladado al Cementerio Británico en Chacarita, barrio de Buenos Aires.

El portal indica que se comenzará “el proceso de embalsamiento para preservar el cuerpo para el viaje de regreso” a Londres, Inglaterra, donde supuestamente se hará su sepelio.

Una fuente detalló que dicho procedimiento “podría tardar unas 48 horas”, lo que significaría que el padre del artista, Geoff Payne, posiblemente lo llevaría a su patria este lunes 4 de noviembre.

“La misa de despedida de Liam se llevará a cabo en la famosa Cátedral de San Pablo de la ciudad, y luego será enterrado”, se especificó.

Liam Payne estaría honrado por celebridades

Este 3 de noviembre, RadarOnline reveló que presuntamente el adiós a Liam Payne contaría con la presencia de varias celebridades.

“Ya que era muy querido en la comunidad del mundo del espectáculo, y muchos de ellos están muy tristes por su trágica defunción”, explicó un informante.

A decir del ‘insider’, la familia del cantautor anhela que las exequias sean “discretas y respetuosas” pues el cantautor era centrado.

“Pero habrá una serie de canciones tributo de algunos artistas muy importantes, ya que amó cantar y hacer música hasta el final”, aseveró.

Por ahora se desconoce si los miembros de One Direction, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Naill Horan, estarían presentes.