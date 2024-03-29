Lety Calderón "sufre horrible" porque uno de sus hijos se irá de casa

Video Lety Calderón dice que sí llevaría a su hijo a un 'table dance' y causa todo tipo de reacciones

Lety Calderón compartió con sinceridad que está experimentando dolor ante la inminente partida de uno de sus hijos.

Carlo, el menor de los dos hijos que tuvo con Juan Collado, pronto se mudará para estudiar fuera de México. Las opciones de destino incluyen Canadá, Estados Unidos o Suiza.

PUBLICIDAD

“Estoy sufriendo mucho porque mi hijo Carlo ya se quiere ir a estudiar fuera, cosa que yo le inculqué desde que tenía ocho años, y ahora se lo tengo que cumplir”, dijo a 'Sale el Sol' el pasado 28 de marzo.

Aunque inicialmente Carlo se ausentará de casa durante seis meses, la actriz está a la expectativa de cómo ambos enfrentarán esta separación, considerando que son una familia de tres muy unida.

Calderón reconoce que sufrirá durante este período, pero también está convencida de que esta experiencia será valiosa para su hijo.

"Voy a sufrir horrible, pero sé que le va a servir mucho a mi hijo, vivir solo, vivir fuera. Lo que queremos es que sepa valorar lo que tiene en casa, que sepa luchar, hacerse de comer, limpiar su casa... todo lo que conlleva la independencia”, reconoció.

¿Hijo de Lety Calderón y Juan Collado quiere ser cantante?

La estrella de telenovelas ‘Esmeralda’ compartió que su hijo Carlo podría seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, a diferencia de la actuación, Carlo muestra aptitudes en el canto por lo que si en un futuro decide debutar en la música, lo apoyará.

“La actuación no, le gusta más el canto. Si quisiera (lanzarse como cantante) claro, yo lo voy a apoyar quieran hacer lo que quieran hacer siempre que sean productivos”, declaró.

La actriz presume que Carlo ha destacado de forma informal en la música. Para él, la música ha sido un refugio en diversas etapas de su vida. Se siente entusiasmado, disfruta relajándose y divirtiéndose con ella. Además, ha encontrado seguridad en este arte.

PUBLICIDAD