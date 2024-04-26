Wendy Guevara arrasó en los Latin AMAs 2024 con tres cambios de looks: así lució en los premios

Video Los looks más atrevidos de los Latin AMAs 2024: Thalía, Wendy, Anitta y más famosos

Wendy Guevara fue una de las grandes estrellas que se dieron cita en Las Vegas el pasado 25 de abril, para premiar la música latina en los Latin AMAs 2024. A lo largo de la noche, ‘La Perdida’ hizo unos cuantos cambios de looks, con los que asombró a la audiencia.

El look de Wendy Guevara en la alfombra roja de los Latin AMAs 2024

PUBLICIDAD

Para su primer look de la noche, la influencer reinventó un estilo clásico al que le imprimió un toque vanguardista.

La prenda principal era un vestido negro, pero en su rostro llevaba un tocado dorado abstracto y futurista. Además, lució dos grandes aretes del mismo tono.

Alfombra roja de los Latin American Music Awards 2024. Imagen Getty Images

El look de Wendy Guevara en la Noche de Estrellas de los Latin AMAs 2024

En su presentación de Noche de Estrellas, 'La Perdida' hizo su primer cambio de look.

De nuevo, se enfundó en un vestido negro, pero ahora con un estilo lencero, que complementó con medias y guantes de encaje del mismo estilo.

Wendy Guevara en Noche de Estrellas en los Latin American Music Awards 2024. Imagen Getty Images

El look de Wendy Guevara en los Latin AMAs 2024

Una vez dentro de los premios Latin American Music Awards, Wendy Guevara tuvo la oportunidad de compartir escenario con Thalía, con quien demostró su gran química al presentar el legado de Ricardo Montaner.

Para este momento tan explosivo, la presentadora optó por vestido rojo, con detalles de cadenas plateadas, así como una pulsera plateada.

Thalía y Wendy Guevara en los Latin AMAs 2024 Imagen TelevisaUnivision



¿Cuál fue el look de Wendy Guevara en los Latin American Music Awards 2024 que más te gustó?