Lady Gaga se casa luego de una vida amorosa llena de compromisos fallidos, demandas e infidelidades

Video Lady Gaga escondía a su novio por todo lo que le hicieron sus exparejas

Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida mundialmente como Lady Gaga, ha vivido una carrera repleta de escándalos. Sin embargo, ha procurado mantener sus relaciones amorosas lejos del ojo público. Si bien se sabe poco sobre el historial romántico de la cantante, este también ha estado marcado por la turbulencia.

El primer amor de Lady Gaga inspiró ‘Yoü and I’ y ‘Judas’

Lady Gaga conoció a su primer amor desde mucho antes de ser famosa. Lüc Carl trabajaba como barman en un club al que la cantante asistía. Comenzaron a salir en 2005, y tuvieron una relación intermitente durante cinco años.

Finalmente, Lady Gaga dio un salto radical a la fama y la relación se volvió tormentosa. Aunque llegaron a pensar en casarse, la decisión final fue la de separarse después de haberlo intentado tantas veces. Joanne consideró a Lüc, durante muchos años, como el amor de su vida. En una entrevista confesó:

"Esa relación realmente me marcó. En cierto modo entendí que si no puedes tener al chico de tus sueños, hay otras formas de dar amor".

Lady Gaga y la desastrosa relación con su productor: terminó en demanda

No se supo de la relación entre Gaga y Rob Fusari hasta la biografía de la cantante, ‘Poker Face: The Rise And Rise Of Lady Gaga’. Fusari era el productor de Lady Gaga cuando esta empezaba su carrera, y gracias a la convivencia en el estudio fue que comenzaron un romance. Sin embargo, Rob habría estado comprometido y viviendo con su entonces prometida.

El noviazgo terminó eventualmente, sin embargo la pelea comenzó. Gaga dijo un año después de lanzar su primer álbum que solo había firmado el contrato con Fusari debido a que éste la amenazó.

El productor, por su parte, demandó a la cantante por 25 millones de dólares. ¿El motivo? Fusari aseguró haber co-escrito los mayores éxitos de la estrella hasta aquel momento.

Lady Gaga estuvo cinco años con un actor de ‘Chicago Fire’

Joanne conoció a Taylor Kinney en el rodaje del video de ‘Yoü and I’. El actor era conocido principalmente por su papel protagonista en la serie ‘Chicago Fire’ y ‘Chicago P.D’. La química entre ellos fue innegable y pronto comenzaron a salir.

Tras cuatro años juntos, Taylor le dio a Gaga un anillo en forma de corazón para pedirle matrimonio. Sin embargo, las agendas complicadas de ambos y la fama complicaron la relación hasta romperla. Gaga anunció la ruptura por medio de su Instagram:

"Taylor y yo siempre hemos creído que éramos almas gemelas. Al igual que todas las parejas, tenemos altibajos y nos hemos tomado un descanso".

Lady Gaga se comprometió una vez más, ahora con Christian Carino

Una vez más, Gaga encontró el amor, ahora de la mano de un agente de talentos 17 años mayor que ella. Carino habría sido el representante de la cantante durante el éxito de Gaga como actriz en ‘A Star is Born’.

La pareja acudió junta a varias ceremonias de premiación como los Golden Globe. Después de tres años de relación, se comprometieron. Sin embargo, Joanne rompió el compromiso sin dar muchas explicaciones.

Aunque no se sabe exactamente cuál fue el motivo de la ruptura, se ha especulado en medios que Carino habría sido infiel a Gaga. Además de no tratarla bien hacia el final de la relación.

Lady Gaga y Michael Polansky: hay boda en camino

Si bien Lady Gaga ha mantenido todas sus relaciones en un muy bajo perfil, sobre su actual prometido Michael Polansky se sabe muy poco. Polansky es un empresario, director ejecutivo de The Parker Group. Es, además, graduado de Harvard. Aunque no se sabe como fue que la pareja se conoció, el romance se hizo público en el Super Bowl de 2020, cuando fueron vistos celebrando juntos en una fiesta.

Finalmente en septiembre de 2024, la cantante habló de su amor por Michael:

“Había estado muy concentrada en mi carrera desde que era adolescente. Y el regalo de ese tiempo fue que pude concentrarme por completo en mi relación. Conocí a este ser humano totalmente comprensivo y cariñoso que quería conocerme”.