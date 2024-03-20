‘Joker 2’ recibe presuntas primeras críticas: ¿Lady Gaga supera a Joaquin Phoenix?

Video Joaquin Phoenix y las polémicas que rodean sus películas: en 'Joker' perdió la cabeza

Nadie puede negar que ‘Joker 2’ es uno de los estrenos de películas más esperados del 2024, especialmente por el secretismo que ha rodeado la producción (apenas se tienen un par de imágenes de Lady Gaga y Joaquin Phoenix en sus papeles). Por primera vez, se tienen supuestos detalles y críticas de la película.

‘Joker 2’ habría hecho pruebas de pantalla: lo que dicen las primeras ‘críticas’

Desde mediados de marzo, cuentas de fans de Lady Gaga y la franquicia de ‘Joker’ reportaron que el equipo habría realizado algunas pruebas con audiencia, mostrando al menos un corte preliminar de la película a ciertas personas. A raíz de estas, se habrían dado a conocer detalles y las primeras ‘críticas’ de ‘Joker 2’.

De primera instancia, ‘GoldDerby’, un sitio de apuestas de todo lo relacionado con Hollywood, calificó la película como “caótica”, “surrealista”, “sangrienta” y “muy política, como cabría esperar de la franquicia ‘Joker’”, añadiendo que cada una de estas partes tiene una “razón” de ser.

Sobre la actuación de Lady Gaga en ‘Joker 2’, la fuente mencionó que “es igual a Phoenix o incluso más central”, “transformadora y sensacional”.

Por último, se mencionó que una de las personas que habrían tenido la oportunidad de ver la película “quedó muy impresionada”.

¿‘Joker: Folie à Deux’ es un musical? Así se incorporarían las canciones

Uno de los elementos que más ha hecho dudar a los fans es que desde años atrás se comentó que ‘Joker 2’ sería un musical.

Ya en febrero pasado, Lawrence Sher, director de fotografía de la cinta, explicó en una entrevista que, más bien, “tiene música”: “La música es parte de la película y los personajes, pero no sé si es un musical”.

Los nuevos rumores señalan que tanto Lady Gaga como Joaquin Phoenix “interpretan canciones a modo de duelo”, además de que algunos temas “son solo ella cantando”, pero “no todo es una película de canto”.

También se mencionó que la película incluye canciones “antiguas y nuevas”, sin entrar en detalles al respecto.

¿De qué tratará ‘Joker 2’?

Hasta el momento, Warner Bros. ha mantenido total secretismo con respecto a la trama, mencionando apenas que se trata de la secuela de la primera.

En ese sentido, varios fans han quedado confundidos sobre lo que pueden esperar en la pantalla. Los nuevos rumores confirman que Lady Gaga le dará vida a Harley Quinn, pero que el Guasón de Joaquin Phoenix no la llama así, sino que le da un apodo derivado de ese nombre.

También se menciona que algunos personajes famosos del universo DC hacen apariciones sorpresa en ‘Joker 2’, pero que se hicieron algunos “cambios en la historia” que la mantienen independiente de otras.

¿Cómo se llama ‘Joker 2’?

El título oficial de la secuela es ‘Joker: Folie à Deux’.

Algo que quizás no muchos sepan es que el nombre de la película hace referencia a un trastorno mental también llamado psicosis compartida, que ocurre cuando la persona afectada enferma de un delirio que sufre alguien con quien mantiene una relación personal cercana.

¿Cuándo se estrenará el tráiler de ‘Joker 2’?

De momento, no hay información confirmada sobre cuándo veremos el primer vistazo a la esperada cinta, sin embargo, rumores de fans apuntan a que sería en la primera mitad de abril cuando se liberen las imágenes.

¿Cuándo sale ‘Joker 2’? La fecha de estreno

‘Joker: Folie à Deux’ está programada para llegar a las carteleras de cine de Estados Unidos el próximo 4 de octubre. Se desconoce si el estreno será diferido para otras regiones.