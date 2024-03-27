¿Kimberly 'La Más Preciosa', de Las Perdidas, sufrió aparatosa caída en pleno carnaval?: video

Video "Compran el amor": Kimberly de 'Las Perdidas' confiesa que mantiene a su novio y causa debate

El video de la supuesta caída de Kimberly Irene, también conocida como ‘La Más Preciosa’, durante el carnaval preocupó a sus seguidores.

Desde la noche del pasado 25 de marzo, comenzaron a circular en redes sociales versiones que apuntaban a un accidente de la integrante de Las Perdidas durante su participación en el Carnaval de Martínez de la Torre en Veracruz.

PUBLICIDAD

Las imágenes fueron capturadas desde la cuenta oficial de Instagram de la influencer. En ellas, se observa a Kimberly recostada sobre las escaleras del carrito alegórico, mientras recorría el festival en compañía de Jawy Méndez, exintegrante de ‘Acapulco Shore’.

En su publicación, Kimberly expresó: “Así disfruto mis recorridos de los carnavales en los municipios de Veracruz. Hoy tocó estar y recorrer las bonitas calles de Martínez de la Torre gracias a toda la gente”.

Kimberly Irene se cae pic.twitter.com/A4Vd7OR3Ey — Chisme Jot (@ChismeJot) March 26, 2024



En la grabación aparece Jawy grabando la escena en la que Kimberly no logra ponerse de pie ni con ayuda de uno de los asistentes lo que desata risas entre los presentes.

¿Kimberly 'La Más Preciosa' se cayó en

carnaval

?

A pesar de que varios comentarios afirmaban que la creadora de contenido había resbalado en las escaleras, una grabación publicada en TikTok muestra cómo es Kimberly misma quien se acomoda sobre las escaleras.

La amiga de Wendy Guevara y Paola Suárez incluso mueve las piernas en dirección a la cámara con la que Jawy la está grabando.