Acusan a Kim Kardashian de acabar con el matrimonio de Travis Barker, la actual pareja de su hermana Kourtney

La apasionada historia de amor entre Kourtney Kardashian y Travis Barker ahora está empañada con la figura de Kim Kardashian tras ventilarse un supuesto romance que ella tuvo con el músico.

Esto salió a la luz a través de un presunto mensaje de Shanna Moakler, exesposa de Travis Baker, que fue compartido el pasado fin de semana por la hija de ambos, Alabama. La joven de 15 años compartió la captura de pantalla de la conversación en la que acusó a su madre de "nunca haber estado completamente" en su vida y que no fue una "mamá increíble".

"¡Me divorcié de Travis porque lo atrapé teniendo una aventura con Kim! Ahora está enamorado de su hermana… Todo es asqueroso... ¡No soy la mala!", se lee en parte de la conversación que Alabama Barker le atribuyó a su madre y que ha sido retomada por distintos medios como Mirror.

Moakler y el integrante del grupo Blink 182 se casaron en 2004, se separaron en 2006 y firmaron el divorcio en 2008. Además de Alabama, tienen otro hijo, Landon, de 17 años. "Mi mamá nunca ha estado completamente en mi vida, ¿pueden dejar de pintarla como una mamá increíble? ¿Tu mamá pidió verte el Día de la Madre? Porque la mía no. Ya terminé de guardar un secreto", escribió la joven sobre la supuesta conversación virtual de su madre en la que acusa a Kim Kardashian de haber sido la culpable de acabar con su matrimonio.

Sin embargo, una fuente del portal Page Six dijo que lo que habría dicho la ex del músico no es cierto. "Travis y Kim nunca han tenido una relación romántica", insistió, "eran amigos que se conocieron a través de Paris Hilton y así fue como presentaron a Kourtney y Travis".

Las supuestas afirmaciones de Shanna Moakler se dan en medio del romance que Kourtney Kardashian inició a principios de este 2021 con el roquero y también mientras Kim Kardashian se encuentra en proceso de divorcio de Kanye West, con quien se casó en 2014.

Otra fuente de Page Six criticó a la ex del músico por inmiscuir a la hermana de Kourtney Kardashian. "Es una pena que continúe esparciendo mentiras porque está claramente amargada porque su ex está feliz y ha seguido adelante", dijo el informante.

"Es extremadamente doloroso para sus hijos cómo se está comportando. Ojalá reciba la ayuda que necesita y eventualmente pueda encontrar la felicidad". Sin embargo, parece que la ex Playmate ha sembrado la duda.

Y es que los rumores de un amorío entre Travis Barker y Kim Kardashian se han incrementado no solo por los supuestos dichos de Shanna Moakler. Luego de que el baterista inició su noviazgo con la mayor de las hermanas Kardashian, ha resurgido en redes sociales y en internet una entrevista que él concedió a la revista Us Weekly en 2015 en donde se refirió a la futura abogada como una persona "atractiva para la vista".

" ¿Cómo no voltear a ver a Kim?. Eso sí, disfruté pasar el rato con Paris (Hilton), pero me encantan las chicas con curvas. No fui irrespetuoso con Paris, ¡pero no pude apartar los ojos de Kim!", relató en aquella publicación al rememorar el momento en que conoció a Kim Kardashian.

Según una fuente de Page Six, Barker estaba "bromeando" cuando hizo los comentarios sobre la hermana de su actual pareja. "Cualquiera que esté cerca de ellos siempre ha sabido que Travis ha estado enamorado de Kourtney desde siempre (no de Kim)", dijo la fuente. "Están locamente enamorados y son los mejores amigos. Todos en su círculo no podrían estar más felices por ellos".

