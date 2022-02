Kim Kardashian admira a Salma Hayek desde joven, pero no es por su trabajo como actriz

Hoy en día, Kim Kardashian disfruta de una fama internacional que va desde tener más de 285 millones de followers en Instagram hasta ser fundadora de todo un imperio de ropa y maquillaje.

Su fama y éxito le ha valido tanto el amor de millones, así como la crítica y juicios de mucho más, entre ellos famosos que no la pueden ver ni en pintura.

Sin embargo, independientemente de ser amada u odiada, una cosa es clara con Kim: el gran impacto que tenido en la cultura pop, que va desde ser la famosa con el look más recordado del Met Gala 2021 hasta ser una gran inspiración para muchas mujeres. Incluso algunas replican su estilo y son señaladas como dobles de Kim Kardashian.

No obstante, la socialité no sólo inspira a otras, sino que también ha estado del otro lado de la ecuación. En su juventud, Kim encontró en Salma Hayek una inspiración perfecta para sentirse cómoda con su cuerpo y curvas.

Kim Kardashian explicó cómo Salma Hayek impactó su vida



En su más reciente entrevista para Vogue, Kim Kardashian explicó que cuando era joven realmente no tenía ningún referente en la industria del espectáculo con el que se sintiera representada.

La mayoría de las famosas presentaban una fisionomía similar: eran delgadas, rubias, altas y de tez blanca. Una belleza que se alejaba de la tez morena clara, cabello oscuro y curvilínea silueta de Kim.

No obstante, todo cambió para Kim cuando Salma Hayek incursionó en la industria del entretenimiento estadounidense y mostró lo maravillosas y hermosas que pueden ser las curvas también.

Desde su debut en las red carpets de Hollywood, la mexicana deslumbró con su curvilínea figura en múltiples y entallados vestidos.

De acuerdo con la creadora de Skims, el impacto que tuvo Salma en su vida fue tal que se convirtió en su inspiración para el estilo que apropió en su graduación.

“Mi referencia para el baile de graduación fue Salma Hayek. Fui al mostrador de MAC y traje fotos de ella. Fue como si finalmente tuviera a alguien a quien admirar”.



Hace unos años, en entrevista para ‘L.A. Weekly’, Kim ahondó un poco más en el impacto que tuvo Salma en su vida y la forma en la que finalmente se pudo sentir representada.

“Cuando era pequeña, no veía muchas mujeres que sintiera que se parecían a mí o con las que sentía que podía conectarme, hasta que vi a Salma Hayek. Para mí era como, 'wow, está bien, no somos de la misma nacionalidad, pero me representa y la entiendo”.



En esta entrevista, la socialité también aceptó que Jennifer Lopez fue otra famosa que le ayudó a sentirse cómoda y segura con su cuerpo y curvas.

“Nunca vi a nadie con mi tipo de cuerpo en revistas, por lo que ver personas como Jennifer López y Salma realmente me inspiraron y me hicieron sentir más cómoda y segura".

Kim Kardashian es un nuevo referente de belleza



Hoy en día, Kim Kardashian se une a Jennifer Lopez y Salma Hayek y se convierte en un nuevo referente para muchas mujeres que presumen cuerpos similares a los de ellas, en donde las curvas, el cabello oscuro y la tez morena son protagonistas.

En este sentido, la directora creativa de la firma de lujo Balenciaga, Demna Gvasalia, considera que Kim Kardashian redefinió los estándares de la belleza femenina de una manera insólita, según explicó para Vogue.

“Creo que durante muchos, muchos años, no ha habido alguien que haya redefinido los estándares de belleza, de belleza femenina, como lo ha hecho Kim. Ella hizo algo muy similar a lo que hizo Marilyn Monroe en su día. Ella redefinió nuestra comprensión de lo que es la belleza”.