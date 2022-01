Las Kardashian dividen a los famosos: 4 que las han criticado y 4 que las han defendido

La familia por excelencia de los reality shows es el clan Kardashian-Jenner, quienes a lo largo de sus carreras han conseguido muchísimos seguidores y detractores por igual.

Incluso han causado conmoción en otros famosos, quienes han expresado su disgusto por la familia o, por el contrario, la admiración que les profesan.

Famosas que han defendido y son fans de las Kardashian

Millie Bobby Brown

En 2017 la estrella de ‘Stranger Things’ (2016) ‘gritó a los cuatro vientos’ su gran fanatismo por las Kardashian. Lo hizo en entrevista con Jimmy Fallon para su ‘late show’:

“[Mi programa favorito es] ‘Keeping Up With The Kardashians’ totalmente. Las amo, las amo de verdad. Estoy obsesionada con ellas; las sigo en las redes sociales, pienso que son geniales, son súper entretenidas”.



Lo mejor de todo es que tras emitirse la entrevista Khloé, Kim y Kris le contestaron vía Twitter a Millie. Mencionaron lo mucho que agradecían su apoyo y cuánto la admiraban a ella y su serie en Netflix.

Demi Lovato

Por su parte Lovato admira a las hermanas Kardashian porque aprendió una gran lección ‘body positive’ gracias a ellas y lo habló abiertamente en 2016 para ‘The Ellen DeGeneres Show’:

“Cuando las Kardashian entraron en escena fue la primera vez que yo empecé a asociar curvas con belleza, y eso era algo totalmente nuevo para mí. Recuerdo que pensé: 'Vaya, esto es genial'. E incluso durante las temporadas en las que todavía tenía problemas con la comida, podía mirar las curvas de Kim y decirme a mí misma que debería estar orgullosa de las mías. Ahora me resulta evidente que hay muchos tipos de belleza, pero gracias a ellas pude sentirme tan a gusto en mi propia piel como para hacer la sesión de fotos [desnuda] para Vanity Fair ".

Lena Dunham

La guionista, directora y actriz estadounidense declaró su amor por las Kardashian, especialmente por Khloé, durante su aparición en ‘Late Night with Seth Meyers’ en 2016:

"La gente a veces dice: esas Kardashians no son lo que tú representas y yo digo: 'Son empresarias espectaculares que representan el valor de la hermandad'".



Estos comentarios se dieron a raíz de que Lena Dunham ha buscado proyectar sus ideales feministas mediante sus proyectos como la serie de HBO ‘Girls’ (2012) o el libro ‘Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You What She's Learned’ (2012), así que siempre aplaude a aquellas que enaltecen de la sororidad (solidaridad entre mujeres).

Katy Perry

En 2015 la intérprete de ‘I kissed a girl’ aprovechó los micrófonos de ‘Entertainment Tonight’ durante la fiesta del MET Gala para hablar a favor de las Kardashians:

"Soy su fan más grande. Mira, Kris Jenner es muy importante para mí y no estoy siendo sarcástica porque tiene un gran sentido del humor y es como la madre de todos. Y la otra vez estaba pensando que todos hemos hecho nuestros comentarios acerca de las Kardashians, pero si las Kardashians no hubieran existido no tendríamos al fantástico Bruce Jenner, que está haciendo evolucionar a todos. Así que sí, las Kardashians para mí son válidas".



Curiosamente Bruce, actualmente Caitlyn Jenner, salió a colación porque estaba atravesando su transición de hombre a mujer y, en palabras de la artista, hacerlo tan público resultó muy informativo para los fans del reality.

Famosos que no soportan a las Kardashian y las han atacado

Rebel Wilson

La comediante y actriz apareció en un programa de radio en Australia y dio una opinión acerca del famoso clan que muchos aplaudieron y otros no tanto:

"Ellas no son famosas por tener algún talento. Kim Kardashian solo es una celebridad por haber grabado un video sexual".



Incluso agregó que declinó la propuesta de conducir los MTV Video Music Awards de 2015 porque lo tenía que hacer a lado de Kendall y Kylie.

Dicha decisión la tomó porque ella había logrado el reconocimiento a base de trabajo y esfuerzo y no “le había caído del cielo” como las Kardashian-Jenner.

Tres años después, en 2018, insinuó vía Twitter que dichos comentarios los había leído de un prompter y que el publicista del clan la había acosado desde entonces.

Para los fans que siguieron al pendiente de la pelea entre las celebridades fue una declaración muy confusa, porque Rebel Wilson se caracteriza por su irónico humor, por lo que muchos ya no saben si creerle o no.

Naomi Campbell

Tras las polémicas declaraciones de Kendall Jenner sobre sus compañeras modelos que no eran selectivas con los trabajos que aceptaban muchos se enojaron.

Y por ello los detractores de la famosa recordaron las declaraciones de la top model veterana en el programa 'The meredith Viera show' (2015) para ponerla en su lugar:

“Simplemente creo que en mi generación de mujeres (Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington y Claudia Schiffer) nos hemos ganado la vida paso a paso hasta llegar a la cima. Hemos trabajado duro y a ellas [las modelos de Instagram como Kendall y Kylie Jenner] les viene del cielo. Pero bueno, quizá sea un ‘lo que fácil viene, fácil se va’".

Jonah Hill

El protagonista de películas como ‘El lobo de Wall Street’ o ‘Moneyball’ calificó de “asqueroso” que el reality de las Kardashian fuera más exitoso que otros programas de televisión mejor planeados y producidos.

"Tengo amigos que trabajan en televisión y las Kardashian obtienen índices de audiencia más altos que sus programas. Demuestra que no importa en absoluto el esfuerzo de la gente que realmente trabaja duro en escribir, crear e intentar contar historias. El hecho de que las Kardashian puedan ser más populares que un programa como 'Mad Men' es repugnante".

Jeremy Renner

Incluso uno de los ‘Vengadores originales’ criticó a las Kardashians tachándolas de “no talentosas y muy bobas”.

Esto ocurrió en 2012, durante una entrevista para ‘The Guardian’, cuando al actor, quien dio vida al superhéroe ‘Hawkeye’, se le preguntó sobre qué sentía al ser una figura pública y famosa.

Renner explicó que no era algo que él deseaba, pero que consecuentemente llegó a él gracias a su trabajo. Cuando el entrevistador mencionó el famoso apellido, el histrión rodó los ojos y agregó:

“Es gente ridícula con cero talento que gastan su vida asegurándose de que otra gente sepa su nombre”.