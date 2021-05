Kim Kardashian niega conocimiento de la estatua que presuntamente fue importada ilegalmente bajo su nombre

La empresaria recién se dio cuenta esta semana que la estatua que data del siglo 1 o 2 DC supuestamente fue adquirida por su ex , el rapero Kanye West , como parte de una compra de varias obras de arte, de acuerdo con el sitio web. No quedó claro si el cantante la compró como un regalo o si planeaba contarle a Kim sobre la adquisición.

En una demanda civil presentada por el gobierno estadounidense en Los Ángeles la semana pasada para decomisar la obra de arte, "Kim Kardashian (haciendo negocios como) Noel Roberts Trust" aparece en los documentos de envío. Noel Roberts es el fideicomiso que la estrella de 'Keeping up with the Kardashians' ha usado para comprar productos caros, pero un representante negó al sitio que ella adquirió la antigüedad. Los documentos del caso no indican que Kim hizo algo indebido.