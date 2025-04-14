¿Kevin Castro murió?: lo que se sabe de la presunta muerte del hermano de Markitos Toys

Video Famoso cantante y 'tiktoker' transmite en vivo muerte de su papá y hermano: así mostró la tragedia

La mañana de este lunes 14 de abril se reportó la presunta muerte de Kevin Castro, hermano del influencer Markitos Toys y del youtuber Gail Castro, quien fue asesinado a balazos el pasado 28 de marzo en un hotel de Zapopan, Jalisco, México.

De acuerdo con Publimetro, el ataque en el que habría perdido la vida Kevin Castro ocurrió en el interior de un gimnasio ubicado en el centro comercial Andares. En el ataque también habría fallecido un escolta, según reporta el diario mexicano.

Lo que se sabe de la presunta muerte del hermano de Markitos Toys

Las autoridades mexicanas no han confirmado la identidad de los hombres asesinados en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado en el que destacó que "ambas víctimas son varones" y que uno de ellos, de 43 años, era "originario de Culiacán, Sinaloa, pero supuestamente avecindado en Zapopan desde hace 5 años". Mientras que el escolta sería un hombre de 66 años "con domicilio en la zona metopolitana".

"Los cuerpos fueron encontrados en unas escaleras metálicas de acceso. Junto a ellos se registraron varios casquillos, de calibre por determinar. En una rápida reacción, la Comisaría de Zapopan detuvo a dos personas presumiblemente involucradas en el hecho: Martín Gerardo 'N' y Kevin Alexis 'N'".

Aseguran no es Kevin Castro

El periodista Víctor Lagunas reportó en X que la persona asesinada no se trataría de Kevin Castro sino de un hombre con un “tremendo parecido” al hermano de Markitos Toys.

“No era Kevin Castro, hermano de Markitos Toys, el hombre que fue privado de la vida el día de hoy junto con su escolta dentro de Plaza Andares, en la supuesta 'zona dorada' de Guadalajara”, escribió.

El periodista Víctor Lagunas reportó que el hombre asesinado tenía "tremendo parecido" con Kevin Castro. Imagen Víctor Lagunas / X